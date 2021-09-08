Більшість шкіл Івано-Франківщини з понеділка повернуться до дистанційного навчання

В області вакциновано лише 29% вчителів

В Івано-Франківській області лише у 15 навчальних закладах вакциновано 80% вчителів. З понеділка, 13 вересня, вони продовжать роботу у звичайному режимі. Решта шкіл перейдуть на дистанційну форму навчання. Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» повідомила голова Івано-Франківської обласної адміністрації Світлана Онищук.

«З понеділка навчальні заклади переходять на дистанційну форму навчання, оскільки ключовою умовою для проведення звичайного режиму роботи є вакцинація понад 80% педагогів», – зазначила вона.

Онищук додала, що на сьогодні в області провакциновано загалом 29% вчителів.

Нагадаємо, у Київській дитячій інфекційній лікарні від коронавірусу померла дівчинка, якій виповнився лише 21 день. Вона стала наймолодшою жертвою пандемії.

Як відомо, МОЗ пропонує посилити карантин в Україні з наступного понеділка. З наступного тижня Україна поверне ряд обмежень через коронавірус.

До слова, відомий ізраїльський лікар порадив Україні запровадити кримінальну відповідальність для антивакцинаторів.



