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    Більшість шкіл Івано-Франківщини з понеділка повернуться до дистанційного навчання

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    Нормою вважається, коли вакциновано 80% вчителів &nbsp; - Більшість шкіл Івано-Франківщини з понеділка повернуться до дистанційного навчання

    Нормою вважається, коли вакциновано 80% вчителів  

    Фото з відкритих джерел

    В області вакциновано лише 29% вчителів

    В Івано-Франківській області лише у 15 навчальних закладах вакциновано 80% вчителів. З понеділка, 13 вересня, вони продовжать роботу у звичайному режимі. Решта шкіл перейдуть на дистанційну форму навчання. Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» повідомила голова Івано-Франківської обласної адміністрації Світлана Онищук.

    «З понеділка навчальні заклади переходять на дистанційну форму навчання, оскільки ключовою умовою для проведення звичайного режиму роботи є вакцинація понад 80% педагогів», – зазначила вона.

    Онищук додала, що на сьогодні в області провакциновано загалом 29% вчителів.

    Нагадаємо, у Київській дитячій інфекційній лікарні від коронавірусу померла дівчинка, якій виповнився лише 21 день. Вона стала наймолодшою жертвою пандемії.

    Як відомо, МОЗ пропонує посилити карантин в Україні з наступного понеділка. З наступного тижня Україна поверне ряд обмежень через коронавірус.

    До слова, відомий ізраїльський лікар порадив Україні запровадити кримінальну відповідальність для антивакцинаторів.

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    Теги: школа Івано-Франківщина навчання коронавірус
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    Більшість шкіл Івано-Франківщини з понеділка повернуться до дистанційного навчання