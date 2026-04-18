Головна Київ Новини
search button user button menu button

Стрілянина у столиці: чоловік із автоматом зачинився у супермаркеті

Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Стрілець увірвався до супермаркету
фото: Telegraf

На місце події прибув голова Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко

У результаті стрілянини в Голосіївському районі столиці двоє людей загинули та п’ятеро дістали поранення, їх госпіталізували. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

Серед поранених одна дитина. А також охоронець супермаркету, куди увірвався та де зараз перебуває стрілок.

Операція із його затримання триває.

 

На місце події також прибув голова Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.

Раніше повідомлялося, що в Голосіївському районі невідомий почав стріляти в людей. Чоловік відкрив вогонь на вулиці Деміївський. На місці інциденту багато крові. Правоохоронці проводять спецоперацію із затримання злочинця. 

Також у Святошинському районі столиці суперечка між знайомими завершилася стріляниною та госпіталізацією. Зловмисник поцілив з вогнепальної зброї жінці у стегно.

Нагадаємо, кияни задекларували 1119 одиниць вогнепальної зброї та майже 300 тис. боєприпасів до неї. Правоохоронці нагадують, що кампанія декларування зброї цивільними громадянами в Україні дає можливість мешканцям, які без дозволу зберігають або знайшли вогнепальну зброю чи боєприпаси до неї, задекларувати їх і отримати право на законне володіння.

Читайте також:

Теги: боєприпаси кияни чоловік Ігор Клименко поранення дитина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Руслан Михайлюк вважався зниклим безвісти з травня 2025 року
У лікарні на Сумщині виявлено військового, який рік вважався зниклим безвісти
19 березня, 18:47
Особливу активність ворог проявляє в районі Часового Яру, звідки збільшує кількість ударів дронами по українських позиціях
Росія розпочала новий масштабний наступ на Донеччині: оцінка ISW
22 березня, 15:15
20-річна Даша закрила собою меншу сестричку та цим врятувала її, однак за життя дитини наразі боряться лікарні
Сумщина: 20-річна дівчина загинула, закривши собою меншу сестру
28 березня, 22:42
Застосування сили до військових, які виконують свою роботу, передбачає кримінальну відповідальність
У Вінниці чоловік з ножем напав на двох військових ТЦК
4 квiтня, 15:13
Поранені отримали травми різного ступеня тяжкості 
Відео порятунку дитини після обстрілу Одеси: зворушливі кадри
6 квiтня, 10:42
Ярослав Грубич розповів про випадок кричущої неповаги до ветерана
Поліція відмовилася допомогти ветерану зі зламаним протезом
5 квiтня, 17:58
Гамлет не виключає, що після повернення в російську в’язницю знову підпише контракт, щоб вийти на волю
Україна в межах обміну повернула в Росію Гамлета: що розповів незвичний полонений
11 квiтня, 18:27
Бійця на етапі евакуації до стабпункту трясло в машині, і ніхто з екіпажу евака навіть не знав, що у пораненого є снаряд в нозі
Лікарі дістали із ноги пораненого бійця двокілограмовий боєприпас
Сьогодні, 17:15
На місце події скеровані наряди поліції та спецпризначенці КОРД
У Києві невідомий відкрив стрілянину по людях
Сьогодні, 17:25

Новини

Чоловіка, що влаштував стрілянину у Києві, ліквідовано. Він виявився уродженцем Москви
Чоловіка, що влаштував стрілянину у Києві, ліквідовано. Він виявився уродженцем Москви
Стрілянина у столиці: чоловік із автоматом зачинився у супермаркеті
Стрілянина у столиці: чоловік із автоматом зачинився у супермаркеті
Стрілянина у Києві: поранено дитину, число загиблих зростає
Стрілянина у Києві: поранено дитину, число загиблих зростає
У Києві невідомий відкрив стрілянину по людях
У Києві невідомий відкрив стрілянину по людях
Поліція перевіряє столичний грумінг-салон після відео жорстокого поводження із собакою
Поліція перевіряє столичний грумінг-салон після відео жорстокого поводження із собакою
Жорстоке вбивство двох дівчат у Києві: суд виніс остаточний вирок
Жорстоке вбивство двох дівчат у Києві: суд виніс остаточний вирок

Новини

В Україні місцями невеликий дощ: погода на 18 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 17 квітня 2026
Вчора, 05:59
Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
16 квiтня, 15:36
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
15 квiтня, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
15 квiтня, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
15 квiтня, 12:27

Прес-релізи

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua