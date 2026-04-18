Стрілянина у столиці: чоловік із автоматом зачинився у супермаркеті

У результаті стрілянини в Голосіївському районі столиці двоє людей загинули та п’ятеро дістали поранення, їх госпіталізували. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

Серед поранених одна дитина. А також охоронець супермаркету, куди увірвався та де зараз перебуває стрілок.

Операція із його затримання триває.

❗️Зʼявилося відео із середини супермаркету у Києві, де перебуває терорист і заручники — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 18, 2026

На місце події також прибув голова Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.

⚡️Голова МВС Клименко прибув на місце стрілянини у Голосіївському районі Києва — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 18, 2026

Раніше повідомлялося, що в Голосіївському районі невідомий почав стріляти в людей. Чоловік відкрив вогонь на вулиці Деміївський. На місці інциденту багато крові. Правоохоронці проводять спецоперацію із затримання злочинця.

Також у Святошинському районі столиці суперечка між знайомими завершилася стріляниною та госпіталізацією. Зловмисник поцілив з вогнепальної зброї жінці у стегно.

Нагадаємо, кияни задекларували 1119 одиниць вогнепальної зброї та майже 300 тис. боєприпасів до неї. Правоохоронці нагадують, що кампанія декларування зброї цивільними громадянами в Україні дає можливість мешканцям, які без дозволу зберігають або знайшли вогнепальну зброю чи боєприпаси до неї, задекларувати їх і отримати право на законне володіння.