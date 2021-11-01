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    Бойовики 14 разів порушили режим «тиші» на Донбасі, поранено військового

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    В Луганській області зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно &laquo;Орлан-10&raquo;, з перетином лінії зіткнення - Бойовики 14 разів порушили режим «тиші» на Донбасі, поранено військового
    В Луганській області зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення
    фото прессцентр АТО

    Поблизу Луганського та Майорська ворог вів вогонь з гранатометів різних систем

    Окупанти продовжують ігнорувати режим припинення вогню та обстрілювати позиції Збройних Сил України. Упродовж минулої доби, 31 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє пресцентр Операції Об'єднаних сил.

    Поблизу Луганського та Майорська ворог вів вогонь з гранатометів різних систем.

    У районі Новоолександрівки окупанти здійснили обстріл з великокаліберних кулеметів.

    Позиції українських захисників біля Світлодарська двічі потрапили під обстріл з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

    Недалеко від Мар'їнки і двічі біля Шумів ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм.

    У бік Золотого-4 окупанти залучили міномети калібру 120 мм та великокаліберні кулемети.

    Біля Новолуганського бойовики два рази вели вогонь, використовуючи протитанковий ракетний комплекс і стрілецьку зброю.

    Біля Зайцевого ворог застосував станкові протитанкові гранатомети.

    З автоматичних станкових гранатометів обстріл проводився в районі Новотошківського.

    Крім того, в Луганській області зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.

    Унаслідок ворожих дій один військовослужбовець отримав бойову травму. Воїн знаходиться в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - задовільний.

    Спочатку доби, 1 листопада, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

    Наприкінці вересня 24-річний ветеран АТО загинув на полігоні.

    Також, військовий психолог пояснив, які питання не можна ставити бійцям АТО.

    Нагадаємо, новопризначена уповноважена з прав захисників і захисниць України опікуватиметься не лише ветеранами, але й тими, хто не отримав офіційний статус.

    До слова, у Києві посадовці вимагали хабарі за призначення груп інвалідності ветеранам АТО.

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    Теги: окупанти АТО війна ветеран обстріл озброєння
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    Бойовики 14 разів порушили режим «тиші» на Донбасі, поранено військового