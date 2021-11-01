Бойовики 14 разів порушили режим «тиші» на Донбасі, поранено військового
Поблизу Луганського та Майорська ворог вів вогонь з гранатометів різних систем
Окупанти продовжують ігнорувати режим припинення вогню та обстрілювати позиції Збройних Сил України. Упродовж минулої доби, 31 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє пресцентр Операції Об'єднаних сил.
Поблизу Луганського та Майорська ворог вів вогонь з гранатометів різних систем.
У районі Новоолександрівки окупанти здійснили обстріл з великокаліберних кулеметів.
Позиції українських захисників біля Світлодарська двічі потрапили під обстріл з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Недалеко від Мар'їнки і двічі біля Шумів ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм.
У бік Золотого-4 окупанти залучили міномети калібру 120 мм та великокаліберні кулемети.
Біля Новолуганського бойовики два рази вели вогонь, використовуючи протитанковий ракетний комплекс і стрілецьку зброю.
Біля Зайцевого ворог застосував станкові протитанкові гранатомети.
З автоматичних станкових гранатометів обстріл проводився в районі Новотошківського.
Крім того, в Луганській області зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.
Унаслідок ворожих дій один військовослужбовець отримав бойову травму. Воїн знаходиться в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - задовільний.
Спочатку доби, 1 листопада, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Наприкінці вересня 24-річний ветеран АТО загинув на полігоні.
Також, військовий психолог пояснив, які питання не можна ставити бійцям АТО.
Нагадаємо, новопризначена уповноважена з прав захисників і захисниць України опікуватиметься не лише ветеранами, але й тими, хто не отримав офіційний статус.
До слова, у Києві посадовці вимагали хабарі за призначення груп інвалідності ветеранам АТО.
Читайте також: