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У передмісті Києва працює ППО

Діана Гасюк
glavcom.ua
У передмісті Києва працює ППО
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Жителів столиці та області закликали перебувати в укриттях до відбою тривоги

У ніч проти 25 листопада у повітряному просторі Київської області зафіксували наявність ворожих дронів-камікадзе, повідомляють про роботу українських сил ППО. Про це інформує Київська ОВА.

«У повітряному просторі зафіксовано БПЛА. Сили ППО працюють за цілями. Перебувайте в укриттях та інших безпечних місцях під час сигналу повітряної тривоги», – йдеться в повідомленні Київської ОВА.

У КМВА додали, що ППО працює у передмісті столиці, і закликали не публікувати кадри роботи сил ППО.

У ніч проти 25 листопада у низці регіонів України оголошено повітряну тривогу.

Повітряні сили України попередили про кілька груп дронів, що летять з півночі і півдня України.

Як повідомлялося, російські окупанти під час повітряних атак по Україні із застосуванням ударних дронів типу «Шахед» змінюють тактику, і останнім часом запускають безпілотники групами по кілька хвиль. 

Нагадаємо, у Росії створюють дрон типу «крило, що літає» для розвідки і коригування вогню. Випробування нового безпілотного літального апарату планується розпочати до кінця лютого 2024 року.

До слова, Ігнат заявив, що система оповіщення населення про повітряну загрозу не зміниться, попри заклики президента знайти рішення. Якщо МіГ-31 злітатиме в повітря, по всій Україні й надалі оголошуватимуть тривогу.

Теги: окупанти Київ системи ППО тривога

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