У передмісті Києва працює ППО

Жителів столиці та області закликали перебувати в укриттях до відбою тривоги

У ніч проти 25 листопада у повітряному просторі Київської області зафіксували наявність ворожих дронів-камікадзе, повідомляють про роботу українських сил ППО. Про це інформує Київська ОВА.

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«У повітряному просторі зафіксовано БПЛА. Сили ППО працюють за цілями. Перебувайте в укриттях та інших безпечних місцях під час сигналу повітряної тривоги», – йдеться в повідомленні Київської ОВА.

У КМВА додали, що ППО працює у передмісті столиці, і закликали не публікувати кадри роботи сил ППО.

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У ніч проти 25 листопада у низці регіонів України оголошено повітряну тривогу.

Повітряні сили України попередили про кілька груп дронів, що летять з півночі і півдня України.

Як повідомлялося, російські окупанти під час повітряних атак по Україні із застосуванням ударних дронів типу «Шахед» змінюють тактику, і останнім часом запускають безпілотники групами по кілька хвиль.

Нагадаємо, у Росії створюють дрон типу «крило, що літає» для розвідки і коригування вогню. Випробування нового безпілотного літального апарату планується розпочати до кінця лютого 2024 року.

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До слова, Ігнат заявив, що система оповіщення населення про повітряну загрозу не зміниться, попри заклики президента знайти рішення. Якщо МіГ-31 злітатиме в повітря, по всій Україні й надалі оголошуватимуть тривогу.