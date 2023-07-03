Британська розвідка вказала, скільки українців покинули свої домівки через війну

За оцінками ООН, 6,3 млн українців залишаються біженцями

Після російського повномасштабного вторгнення близько чверті українців були змушені залишити свої домівки та виїхати за кордон або переїхати до інших населених пунктів у межах України. Про це повідомляє міноборони Великої Британії.

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29 червня 2023 року українська влада повідомила, що згідно із законодавством про надзвичайний стан із зони бойових дій у підконтрольних Україні районах Донецької, Харківської та Херсонської областей із липня 2022 року було евакуйовано 139 тис. громадян.

«Це – лише одна частина поточної ширшої кризи переміщення в Україні. За оцінками ООН, 6,3 млн українців залишаються біженцями та понад 5 млн внутрішньо переміщеними особами», – йдеться у повідомленні.

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Із довоєнним населенням у 44 млн чверть українців залишаються змушеними залишити свої домівки внаслідок вторгнення Росії, зазначають у британському оборонному відомстві.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що соцслужби в Європі вилучили понад 200 дітей з українських родин. У таких випадках українська влада намагається повернути дітей в Україну, де вони возз'єднуються з родиною.

До слова, триває 495-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні вночі Росія знову атакувала ракетами та іранськими ударними БпЛА типу Shahed Україну.