Черкащина отримала нового начальника поліції

Новий керівник поліції Черкаської області має налагодити взаємодію з поліцією, владою та громадськістю

Голова Національної поліції України Іван Вигівський представив особовому складу та представникам органів влади і правоохоронних структур нового очільника Головного управління Національної поліції у Черкаській області. Ним став полковник поліції Ярослав Меженний. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Черкаської області.

До призначення на нову посаду він обіймав керівні посади в підрозділах поліції Донецької області та має значний досвід організації службової діяльності в умовах підвищеної складності. Серед пріоритетів – забезпечення взаємодії з усіма правоохоронними структурами, місцевою владою, громадськими організаціями та спільнотами.

Нагадаємо, що керівник Головного управління Національної поліції в Черкаській області Олег Гудима припинив виконання службових обов'язків на час проведення розслідування у справі про вбивство чотирьох поліцейських.

Раніше «Главком» писав про те, що у Черкаській області під час затримання підозрюваного у вчиненні вбивства той відкрив вогонь по правоохоронцях. Унаслідок цього загинули четверо поліцейських, ще одного правоохоронця поранено.

У Черкаській області під час затримання підозрюваного у вчиненні вбивства загинули четверо правоохоронців фото з відкритих джерел

Згодом стало відомо, що поліцейських застрелив 59-річний житель Корсунщини, колишній військовослужбовець. Колишній секретар Черкаської міської ради, а нині військовослужбовець ЗСУ Ярослав Нищик вказав ім’я чоловіка, якого пов’язав із вбивством поліцейських на Черкащині та опублікував допис, у якому виклав власну версію подій.

За словами Нищика, вбивця чотирьох правоохоронців – Сергій Русінов, з яким автор допису проходив службу під час повномасштабної війни у 158-му та 198-му батальйонах. Він також стверджував, що загиблий нібито мав особистий конфлікт із депутатом Корсунської міськради Віталієм Сторожуком.

До слова, голова Національної поліції Іван Вигівський розповів деталі про трагедію в Черкаській області. Стрілянина в поліцейських офіцерів громади сталася за 500 метрів від будинку підозрюваного.