Головна Техно Телеком
search button user button menu button

Податкова приховує сплачені податки Telegram до бюджету України – ЗМІ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Податкова приховує сплачені податки Telegram до бюджету України – ЗМІ
«Телеграм месенджер інк.» і «Телеграм груп інк.» зареєстровані в Україні як нерезиденти і мають податкові номери
фото з відкритих джерел

Податкова переконана, розголошення конфіденційної інформації про сплачені податки Telegram може дискредитувати Павла Дурова

Державна податкова служба не розкриває суми податків, які сплатили компанії «Телеграм месенджер інк.» і «Телеграм груп інк.», оскільки «шкода від надання такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні». Про це йдеться у відповіді на запит «Детектора медіа».

У відповіді на запит зазначено, що розголошення цієї конфіденційної інформації «може призвести до створення потенційної можливості для окремих зацікавлених сторін вплинути на ділову репутацію вказаних платників шляхом викривлення отриманої інформації або їх дискредитації».

«Розголошення такої інформації може завдати шкоди фінансово-господарській діяльності, призвести до погіршення їх економічного добробуту та шкода від надання такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні», – йдеться у відповіді ДПС на запит.

Як зазначив виконавчий директор громадської організації «Інститут постінформаційного суспільства» Дмитро Золотухін, під номером 880000425 у базі зареєстровано компанію під назвою «Телеграм месенджер інк.» Реєстрація відбулася 16.01.2020. А під номером 880000411 – «Телеграм груп інк.».

Як зазначив очільник парламентського комітету з податків та фінансів Данило Гетманцев, за перший квартал 17 нових компаній-нерезедентів поповнили список платників «податку на Google». За його словами, вже 78 зі 105 платників задекларували свої податкові зобов'язання на суму 2,4 млрд гривень (25,5 млн євро та $32,6 млн).

«Податок на Google» – це ПДВ у розмірі 20%, який мають сплачувати великі транснаціональні корпорації, не зареєстровані в Україні, з доходів від продажу електронних послуг: книг, фільмів, ігор, хмарних сховищ, програмного забезпечення, реклами тощо.

Найбільші платники ПДВ із цифрових послуг задекларували та сплатили понад 2 млрд грн ще до настання граничного строку. Йдеться про Google, Apple, META platforms, Valve corporation.

До слова, Бельгійський інститут поштових послуг і телекомунікацій (Bipt) стане наглядовим органом, який регулюватиме роботу месенджера Telegram.

Читайте також: 

Теги: Telegram Державна податкова служба податки соцмережі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Jerry Heil опублікувала відео ще на початку березня, однак поляки звернули на нього увагу саме зараз
Поляки обурені Jerry Heil та закликають не голосувати за Україну: деталі скандалу
8 травня, 22:14
Під час тренувань отримали травми солдати НАТО
Понад десяток солдатів постраждали під час навчань НАТО
8 травня, 08:14
Внаслідок ракетного обстрілу була зруйнована цивільна інфраструктура
Посол США в Україні відреагувала на удари по Одесі
2 травня, 03:13
У муніципалітеті Кітенгела, що за 33 кілометри від столиці Найробі, співробітники Червоного Хреста допомагали рятувати мешканців затоплених будинків
Руйнівні повені в Кенії: кількість загиблих зросла до 181
2 травня, 02:37
У Росії у двох регіонах заявили про роботу ППО та вибухи у ніч проти 2 травня
Російські губернатори поскаржилися на атаку дронів: у містах зникло світло
2 травня, 02:14
Українці продовжують жваво обговорювати у соцмережах події у світі та в Україні
Головні теми, які обговорювали у соцмережах. Підсумки за квітень
1 травня, 19:30
Сенатори закликали молодих американців зрозуміти, що Конгрес намагався захистити їх, а не заборонити популярний застосунок
Конгрес схвалив поступову заборону TikTok у США: компанія готова оскаржувати рішення
24 квiтня, 10:22
Мешканка Орська розповіла меру все, що думає про нього
«Ти сидиш у чистих штанах, а твій син – у Дубаї»: мешканка затопленого Орська накинулася на мера
21 квiтня, 20:44
Потужний град засипав декілька столичних районів (відео)
Потужний град засипав декілька столичних районів (відео)
19 квiтня, 21:05

Телеком

Податкова приховує сплачені податки Telegram до бюджету України – ЗМІ
Податкова приховує сплачені податки Telegram до бюджету України – ЗМІ
Хакери РФ атакували польські урядові установи
Хакери РФ атакували польські урядові установи
TikTok подає до суду, щоб заблокувати закон США
TikTok подає до суду, щоб заблокувати закон США
МВС запускає два сервіси для військових
МВС запускає два сервіси для військових
Євросоюз обрав наглядовий орган, який контролюватиме роботу Telegram
Євросоюз обрав наглядовий орган, який контролюватиме роботу Telegram
Супутник, який загубили у космосі ще у 90-х, раптово знайшовся
Супутник, який загубили у космосі ще у 90-х, раптово знайшовся

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
28K
День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
19K
Наступ на Харків: Центр протидії дезінформації попередив українців
12K
США офіційно оголосили про передачу Україні нового озброєння
5874
Припинення військової допомоги Ізраїлю. Кемерон зробив заяву
5720
Злодій хотів вкрасти з підвалу 143 банки консервації, але втрапив у курйоз (фото)
4068
Карта бойових дій в Україні станом на 10 травня 2024 року

Новини

Кадрові перестановки у Міноборони: Ілларіон Павлюк йде з посади керівника Управління інформації
Сьогодні, 18:35
Другий півфінал Євробачення-2024, атака на НПЗ в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 06:30
Нові звинувачення проти Коломойського. Адвокати зробили заяву
Вчора, 10:35
Вибухи і пожежі в Росії, голосування щодо відставки спікера Джонсона: головне за ніч
Вчора, 06:30
Хто з акторів підтримав призначення Євгена Нищука гендиректором Театру Франка? Оприлюднено лист
8 травня, 20:45
Перший півфінал Євробачення-2024, атака на Україну: головне за ніч
8 травня, 07:00

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua