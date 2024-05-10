Податкова приховує сплачені податки Telegram до бюджету України – ЗМІ

«Телеграм месенджер інк.» і «Телеграм груп інк.» зареєстровані в Україні як нерезиденти і мають податкові номери

Податкова переконана, розголошення конфіденційної інформації про сплачені податки Telegram може дискредитувати Павла Дурова

Державна податкова служба не розкриває суми податків, які сплатили компанії «Телеграм месенджер інк.» і «Телеграм груп інк.», оскільки «шкода від надання такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні». Про це йдеться у відповіді на запит «Детектора медіа».

У відповіді на запит зазначено, що розголошення цієї конфіденційної інформації «може призвести до створення потенційної можливості для окремих зацікавлених сторін вплинути на ділову репутацію вказаних платників шляхом викривлення отриманої інформації або їх дискредитації».

«Розголошення такої інформації може завдати шкоди фінансово-господарській діяльності, призвести до погіршення їх економічного добробуту та шкода від надання такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні», – йдеться у відповіді ДПС на запит.

Як зазначив виконавчий директор громадської організації «Інститут постінформаційного суспільства» Дмитро Золотухін, під номером 880000425 у базі зареєстровано компанію під назвою «Телеграм месенджер інк.» Реєстрація відбулася 16.01.2020. А під номером 880000411 – «Телеграм груп інк.».

Як зазначив очільник парламентського комітету з податків та фінансів Данило Гетманцев, за перший квартал 17 нових компаній-нерезедентів поповнили список платників «податку на Google». За його словами, вже 78 зі 105 платників задекларували свої податкові зобов'язання на суму 2,4 млрд гривень (25,5 млн євро та $32,6 млн).

«Податок на Google» – це ПДВ у розмірі 20%, який мають сплачувати великі транснаціональні корпорації, не зареєстровані в Україні, з доходів від продажу електронних послуг: книг, фільмів, ігор, хмарних сховищ, програмного забезпечення, реклами тощо.

Найбільші платники ПДВ із цифрових послуг задекларували та сплатили понад 2 млрд грн ще до настання граничного строку. Йдеться про Google, Apple, META platforms, Valve corporation.

До слова, Бельгійський інститут поштових послуг і телекомунікацій (Bipt) стане наглядовим органом, який регулюватиме роботу месенджера Telegram.