Ракетний удар по Нікополю: влада показала жахливі наслідки (фото)

Як зазначили в ДСНС, наразі відомо про трьох загиблих

Окупанти знищили гімназію, пошкодили 42 приватні будинки та 18 господарських споруд

Російські окупанти під час ракетного удару по Нікополю Дніпропетровської області знищили гімназію, пошкодили 42 приватні будинки та 18 господарських споруд. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Як зазначили в ДСНС, станом на 18:35 відомо про трьох загиблих та про двох поранених чоловіків.

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Окупанти завдали ракетного удару по Нікополю фото: Сергій Лисак

За попередньою інформацією під завалами будівлі ще знаходиться ще одна особа.

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Також окупанти пошкодили інфраструктурний об’єкт, 17 сонячних панелей, магазин, авто.

Нагадаємо, російська окупаційна армія у середу, 11 жовтня, атакувала Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок удару є жертви та руйнування.

Нагадаємо, триває 595-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 108 бойових зіткнень.