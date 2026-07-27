Туреччина відправила винищувачі захищати небо країн Балтії

П'ять турецьких F-16 кілька місяців нестимуть цілодобове бойове чергування біля кордонів Росії

Туреччина знову направляє свої винищувачі F-16 до Естонії для участі в місії НАТО із захисту повітряного простору країн Балтії. Протягом кількох місяців літаки нестимуть цілодобове бойове чергування та перебуватимуть у постійній готовності до перехоплення невідомих повітряних цілей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Hurriyet Daily News.

До авіабази Амарі в Естонії прибудуть п'ять винищувачів F-16 та 76 військовослужбовців 181-ї ескадрильї Військово-повітряних сил Туреччини, відомої як «Ескадрилья «Пантера».

Контингент, який базується в турецькому Діярбакирі, виконуватиме місію з серпня до листопада. У цей період екіпажі нестимуть бойове чергування в режимі швидкого реагування (Quick Reaction Alert, QRA), що передбачає негайний виліт у разі можливого порушення повітряного простору або появи невідомих літаків.

У командуванні ВПС Туреччини пояснили, що ця місія є частиною системи протиповітряної оборони НАТО в мирний час і покликана гарантувати безпеку повітряного простору союзників.

Насамперед йдеться про Естонію, Латвію та Литву, які не мають власної винищувальної авіації для виконання завдань із повітряного патрулювання. Саме тому країни Альянсу на ротаційній основі направляють до Балтії свої бойові літаки.

Під час місії турецькі льотчики також братимуть участь у спільних навчаннях і тренуваннях разом з іншими союзниками по НАТО.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони Литви заявило, що наразі не бачить ознак підготовки Росії до повномасштабного нападу на країни Балтії. Водночас країни регіону та НАТО продовжують зміцнювати систему колективної оборони й регулярно проводять ротацію сил, які охороняють повітряний простір Балтії.