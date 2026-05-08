ДБР викрило збитки державі на понад 7 млрд грн з початку 2026 року

Державне бюро розслідувань підбило підсумки роботи за перші чотири місяці поточного року. Результати свідчать про масштабну кампанію з викриття посадовців, чиї дії завдали критичної шкоди бюджету України. Йдеться про системні зловживання державними ресурсами, які мали б спрямовуватися на оборону та соціальну підтримку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

За даними ДБР, з січня по квітень 2026 року було задокументовано правопорушення, сумарні збитки від яких становлять 7 млрд 125 млн грн. Основна частина цих коштів – це недоотримані бюджетом ресурси через махінації на митниці, у сфері держзакупівель та нераціональне використання майна посадовцями, які безпосередньо відповідають за наповнення державної скарбниці.

інфографіка: ДБР

Слідчі викрили не лише факти недбалості, а й пряму корисливу зацікавленість фігурантів. Сума виявленої неправомірної вигоди (хабарів) перевищує 13,8 млн грн. Для гарантування компенсації збитків накладено арешт на майно підозрюваних на суму понад 494 млн грн.

Попри тривалість судових процесів, частина коштів уже працює на державу. На сьогодні до бюджету повернуто понад 341 млн грн.

