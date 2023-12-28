МВС виявило підрозділ, що використовує російські відеокамери

У МВС рекомендують відмовитися від російського ПЗ, як від небезпечного

Міністерство внутрішніх справ України провело внутрішню перевірку власних систем технічного захисту інформації з камер, які адмініструються підрозділами МВС, реагуючи на розслідування «Схем» про те, що по всій Україні у різних сферах були встановлені тисячі камер відеоспостереження з російським програмним забезпеченням Trassir. Про це повідомляє Радіо Свобода.

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У МВС повідомили, що за результатами внутрішньої перевірки один регіональний підрозділ з системи МВС використовує камери відеоспостереження з російським програмним забезпеченням Trassir, але «пристрої працюють локально та не мають доступу до загальної мережі, що зменшує ризик витоку даних». У МВС при цьому рекомендують відмовитися від російського ПЗ, як від небезпечного.

Заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко у коментарі Радіо Свобода зазначив, що внутрішня перевірка стосувалася систем відеоспостереження, які використовують та адмініструють підрозділи з системи МВС – це Національна поліція, Державна прикордонна служба, Національна гвардія, Державна служба з надзвичайних ситуацій, Державна міграційна служба, а також сервісні центри.

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«Завдяки розслідуванню Радіо Свобода ми звернули увагу на всі камери відеоспостереження та додатково перевірили всі IP-адреси, мережі. Ця перевірка показала, що ми майже не використовуємо програмне забезпечення Росії Trassir. Один із наших невеликих регіональних підрозділів використовував його ще з 2014 року. Ми рекомендували поступово його замінити, але, найголовніше, що ми зробили в першу чергу – це перевірили, що пристрої працюють в локальній і ізольованій мережі», – повідомив Тимченко.

Заступник міністра підкреслив, що наразі, під час війни, неможливо рекомендувати повністю замінити системи відеоспостереження з російським ПЗ, оскільки «це потребує великих коштів». Але якщо досі встановлений Trassir, у МВС наголошують на заходах безпеки, яких необхідно дотримуватись.

Заступник міністра зазначив, що у тих системах фіксації, які адмініструє МВС, використовується український та китайський софт.

Раніше журналісти «Схем» провели експеримент, який показав, що відео з камер російського виробника TRASSIR/DSSL за допомогою російського софту, перш ніж з'явитися на телефоні чи комп'ютері споживача, потрапляє на сервери, розташовані у Москві, які належать компаніям, що мають зв'язки з ФСБ Росії.

МВС відреагувало на викриття журналістів. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що перевірить інформацію видання.