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19-річний українець побив рекорд Шварценеггера, який той утримував 57 років

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
19-річний українець побив рекорд Шварценеггера, який той утримував 57 років
Шварценеггер виграв титул «Містер Всесвіт» у 1967 році у віці лише 20 років
фото: колаж glavcom.ua

Українець здобув звання наймолодшого професіонала на рік молодшим за Арнольда

19-річний українець Антон Ратушний отримав «професійну картку» в бодибілдингу та побив 57-річний рекорд Арнольда Шварценеггера. Юнак став наймолодшим спортсменом, який став професіоналом у цьому виді спорту в США.

Ратушний побив рекорд Шварценеггера, вигравши змагання Classic Physique Pro, титул національного дивізіону Національного комітету з фізичної фігури. Він отримав «професійну картку» молодшим на рік за «Термінатора».

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Арнольд Шварценеггер увійшов до історії, коли виграв титул «Містер Всесвіт» у 1967 році у віці лише 20 років. Тоді він став наймолодшим чоловіком, який колись отримав «професійну карту».

Ратушний зазначив, що йому знадобилося чотири роки наполегливої ​​праці, щоб здобути свій титул. У своїй публікації про перемогу у змаганні він написав: «Подолавши багато труднощів за останній рік, я не можу підкреслити, наскільки важливо вірити в себе і залишатися вірним собі, незалежно від того, що про вас думають інші…Я дуже радий, що вирішив зайнятися своєю справжньою пристрастю і не дозволив негативу дістатися до себе».

Нагадаємо, українська біатлоністка Анастасія Меркушина фінішувала у суботу десятою в гонці переслідування етапу Кубка світу у швейцарському Ленцергайді. Це найкращий результат українських біатлоністок в особистих гонках нинішнього сезону.

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Теги: Арнольд Шварценеггер рекорд українці

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