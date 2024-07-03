Державна енергетична компанія віддала понад 6 млн грн юрфірмі з кіпрського офшору

З грудня минулого року АТ «ЕКУ» провела дві державні закупівлі юридичних послуг, вартістю 4,2 і 2,165 млн грн

З компанією, яка тепер отримує мільйонні замовлення, раніше співпрацював нардеп Андрій Жупанин

Державна компанія АТ «Енергетична компанія України» (АТ «ЕКУ»), що здійснює операції з купівлі, продажу та постачання енергоресурсів для комерційних клієнтів, з кінця минулого року на більш ніж 6 млн грн замовила юридичних послуг у фірми, що належить кіпрському офшору.

До цього часу, компанія ніколи не отримувала жодного державного підряду і у тендерних закупівлях участі не брала. АТ «ЕКУ» на 100% належить Кабінету міністрів України.

Згідно з даними публічного Реєстру керує нею Бутенко Віталій Григорович, який раніше керував однією з компаній групи ДТЕК. З грудня минулого року АТ «ЕКУ» провела дві державні закупівлі юридичних послуг, вартістю 4,2 і 2,165 млн грн.

Усі понад 6,3 млн грн отримала компанія «Кінстеллар Україна», яка на 100% належить кіпрському офшору «Аапогіі ПіЕлСі». Раніше «Кінстеллар Україна» мала іншу назву – «Ді Ел Ей Пайпер Украна».

І саме у цій компанії, як вказано на сайті «Слуги народу», працював нині член Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Жупанин. Політик займається енергетичними питаннями, «зеленою енергетикою» та критикує ініціативу Міненерго з побудови енергоблоків на Хмельницькій АЕС на базі реакторів російського виробництва.