Відключення світла 25 червня: графіки від «Укренерго»

У Києві, Київській, Донецькій, Одеській, Дніпропетровській областях графіки стабілізаційних відключень застосовуватимуться упродовж усієї доби

У вівторок, 25 червня, в Україні через дефіцит генерації запровадили графіки відключення світла. Обмеження розпочалися від початку доби. Про це повідомили в НЕК «Укренерго» і ДТЕК.

«Обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень звід 00:00 до 24:00. Обсяг обмежень буде більшим – від 02:00 до 05:00 і від 12:00 до 23:00» , – наголосили в компанії.

У НЕК причиною називають зниження можливостей електростанцій виробляти електроенергію через наслідки атак

У ДТЕК інформують, що в Києві, Київській, Донецькій, Одеській, Дніпропетровській областях графіки стабілізаційних відключень застосовуватимуться упродовж усієї доби.

Графіки відключень за своєю адресою можна подивитися на сайтах обленерго і ДТЕК.

Нагадаємо, унаслідок семи останніх атак РФ на об’єкти енергетики, Україна втратила близько 9 гігават генеруючих потужностей. Як зазначив очільник «Укренерго» Володимир Кудрицький, це еквівалентно обсягу енергоспоживання Нідерландів упродовж трьох місяців. Або сукупному споживанню Словаччини та країн Балтії.