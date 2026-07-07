Біля готелю, де зупинився Макрон у Сирії, пролунали вибухи (відео)

Після інциденту район оточили силовики, однак Єлисейський палац запевнив, що президент Франції не постраждав і продовжує візит до Сирії

У столиці Сирії Дамаску 7 липня пролунала серія вибухів неподалік готелю Four Seasons, де під час офіційного візиту мав зупинитися президент Франції Еммануель Макрон. Після інциденту силові структури оперативно оточили район та посилили заходи безпеки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За інформацією очевидців, пролунали щонайменше два вибухи. Причини інциденту наразі не встановлені. Офіційної інформації про постраждалих або руйнування сирійська влада поки не оприлюднила.

🇫🇷🇸🇾 Сирія. У Дамаску прогриміли вибухи одразу після виїзду президента Франції Макрона з готелю pic.twitter.com/VHbBDWCoeR — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 7, 2026

Як повідомляють регіональні ЗМІ, кортеж французького президента залишив територію готелю незадовго до вибухів. Після перших повідомлень про інцидент район навколо готелю був перекритий, а доступ до нього обмежили співробітники сирійських сил безпеки.

Згодом Єлисейський палац підтвердив, що Еммануель Макрон перебуває у безпеці. У французькій адміністрації заявили, що президент не чув вибухів дорогою на зустріч із сирійським президентом, не постраждав, а його офіційний візит триває за запланованим графіком.

Макрон став першим лідером держави Європейського Союзу, який відвідав Дамаск після повалення режиму Башара Асада. Причини вибухів поки залишаються невідомими. Сирійська влада не виступила із офіційними заявами щодо інциденту.

Кілька днів тому в центрі Дамаска стався вибух в одному з кафе, який забрав життя кількох людей. Інцидент став одним із найсерйозніших випадків порушення безпеки в сирійській столиці за останній час.

До слова, перехідна влада Сирії повідомила про виявлення залишків таємної програми хімічної зброї диктатора Башара Асада.