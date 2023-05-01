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Діти криворізької школи звернулися до Вілкула (відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Діти криворізької школи звернулися до Вілкула (відео)
Захисники школи переконані, що реорганізація закладу призведе до порушення психологічної рівноваги учасників освітнього процесу
скріншот з відео

Діти, батьки та випускники стали на захист своєї школи

У Кривому Розі протестують проти реорганізації школи №116 у початкову. Діти та батьки записали чутливе звернення та звернулися до виконувача обов'язків мера міста Юрія Вілкула. 

Місцеві мешканці вимагають залишити можливість навчатися у закладі учням із першого по дев’ятий класи. 

«Перепрофілювання школи №116 у початкову школу може призвести до різкого зниження попиту закладу серед мешканців мікрорайону, так як зручніше та комфортніше для дитини та її батьків здобувати освіту у закладі з 1 по 9 клас. Такий варіант ліпше і для родин, які мають декілька дітей шкільного віку, адже вони зможуть здобувати освіту в одному навчальному закладі», – написала у тексті петиції авторка Катерина Сімакова.

Ініціаторка петиції зазначає, що перепрофілювання школи не тільки не вирішить питання економії та наповнюваності класів, але й призведе до порушення психологічної рівноваги учасників освітнього процесу.

Батьки та учні протестують проти реорганізації школи №116 у початкову
Батьки та учні протестують проти реорганізації школи №116 у початкову
скріншот з відео

«Не закривайте, будь ласка, школу 116, бо нам подобається тут вчитися… Це наша рідна школа, наш другий дім», – звертаються маленькі українці до міської адміністрації.

У зверненні до мерії міста учні середньої школи просять не закривати її та переконують, що школа багато для них означає, стала другою сім'єю. Батьки переконані, що перепрофілювання школи стане помилкою, адже в ній зроблений ремонт та укомплектовані навчальні класи. Зазначається, що наступного року школа відзначатиме 50-річну річницю.

Активісти просять залишити можливість навчатися у школі №116 із першого до дев’ятого класу. Місцеву владу просять реорганізувати загальноосвітню школу у гімназію із підрозділом початкової школи. Петиція назбирала 1000 необхідних голосів для розгляду, проте депутати Криворізької міської ради її не підтримали. 

Нагадаємо, що на початку квітня у Кривому Розі стався вибух газу у п'ятиповерховому житловому будинку на вулиці Героїв полку «Азов». Унаслідок вибуху частково зруйновано міжкімнатні перегородки, вибито скло у вікнах другого під'їзду. 

Теги: діти школа Кривий Ріг батьки

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