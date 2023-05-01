Діти криворізької школи звернулися до Вілкула (відео)

Діти, батьки та випускники стали на захист своєї школи

У Кривому Розі протестують проти реорганізації школи №116 у початкову. Діти та батьки записали чутливе звернення та звернулися до виконувача обов'язків мера міста Юрія Вілкула.

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Місцеві мешканці вимагають залишити можливість навчатися у закладі учням із першого по дев’ятий класи.

«Перепрофілювання школи №116 у початкову школу може призвести до різкого зниження попиту закладу серед мешканців мікрорайону, так як зручніше та комфортніше для дитини та її батьків здобувати освіту у закладі з 1 по 9 клас. Такий варіант ліпше і для родин, які мають декілька дітей шкільного віку, адже вони зможуть здобувати освіту в одному навчальному закладі», – написала у тексті петиції авторка Катерина Сімакова.

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Ініціаторка петиції зазначає, що перепрофілювання школи не тільки не вирішить питання економії та наповнюваності класів, але й призведе до порушення психологічної рівноваги учасників освітнього процесу.

Батьки та учні протестують проти реорганізації школи №116 у початкову скріншот з відео

«Не закривайте, будь ласка, школу 116, бо нам подобається тут вчитися… Це наша рідна школа, наш другий дім», – звертаються маленькі українці до міської адміністрації.

У зверненні до мерії міста учні середньої школи просять не закривати її та переконують, що школа багато для них означає, стала другою сім'єю. Батьки переконані, що перепрофілювання школи стане помилкою, адже в ній зроблений ремонт та укомплектовані навчальні класи. Зазначається, що наступного року школа відзначатиме 50-річну річницю.

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Активісти просять залишити можливість навчатися у школі №116 із першого до дев’ятого класу. Місцеву владу просять реорганізувати загальноосвітню школу у гімназію із підрозділом початкової школи. Петиція назбирала 1000 необхідних голосів для розгляду, проте депутати Криворізької міської ради її не підтримали.

Нагадаємо, що на початку квітня у Кривому Розі стався вибух газу у п'ятиповерховому житловому будинку на вулиці Героїв полку «Азов». Унаслідок вибуху частково зруйновано міжкімнатні перегородки, вибито скло у вікнах другого під'їзду.