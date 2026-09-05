Дніпропетровщина зазнала масованих атак РФ: є загибла та поранені

Російські війська протягом дня атакували шість районів області, спричинивши руйнування та пожежі

Унаслідок атак окупантів на Дніпропетровщині загинула людина, ще шестеро жителів області постраждали. Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, пише «Главком».

У Дніпрі та Підгородненській громаді внаслідок обстрілів загинула людина, ще п’ятеро отримали поранення. Російські удари пошкодили станцію технічного обслуговування, супермаркет, підприємство, багатоквартирні будинки та автомобілі.

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Наслідки атаки окупантів фото: ДСНС

Ще одна людина постраждала на Нікопольщині. Там пошкоджено житлові будинки та магазин. У Павлоградському, Синельниківському та інших районах області через російські атаки виникли пожежі. Рятувальники ліквідували всі займання, що виникли внаслідок ворожих ударів. Наслідки атак продовжують уточнювати.

Варто нагадати, що у мережі з'явилося відео, на якому, ймовірно, зафіксовано атаку російського FPV-дрона на підлітка у Херсоні. На оприлюднених кадрах видно, як хлопець намагається втекти від безпілотника, який переслідує його.