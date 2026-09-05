Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Дніпропетровщина зазнала масованих атак РФ: є загибла та поранені

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Дніпропетровщина зазнала масованих атак РФ: є загибла та поранені
Внаслідок обстрілів загинула людина, ще п’ятеро отримали поранення
фото: ДСНС

Російські війська протягом дня атакували шість районів області, спричинивши руйнування та пожежі

Унаслідок атак окупантів на Дніпропетровщині загинула людина, ще шестеро жителів області постраждали. Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, пише «Главком».

У Дніпрі та Підгородненській громаді внаслідок обстрілів загинула людина, ще п’ятеро отримали поранення. Російські удари пошкодили станцію технічного обслуговування, супермаркет, підприємство, багатоквартирні будинки та автомобілі.

5 фото
На весь екран
Наслідки атаки окупантів
фото: ДСНС

Ще одна людина постраждала на Нікопольщині. Там пошкоджено житлові будинки та магазин. У Павлоградському, Синельниківському та інших районах області через російські атаки виникли пожежі. Рятувальники ліквідували всі займання, що виникли внаслідок ворожих ударів. Наслідки атак продовжують уточнювати.

Варто нагадати, що у мережі з'явилося відео, на якому, ймовірно, зафіксовано атаку російського FPV-дрона на підлітка у Херсоні. На оприлюднених кадрах видно, як хлопець намагається втекти від безпілотника, який переслідує його. 

Читайте також:

Теги: війна обстріл Дніпропетровщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Новий міністр оборони Євген Хмара окреслив своє бачення війни
Перший міністр війни. Євгеній Хмара розказав про свій план
30 серпня, 19:39
Рятувальні служби працюють на місцях влучань
Росія атакувала Павлоград: серед постраждалих – четверо дітей
8 серпня, 22:40
Наслідки російської атаки по Одесі
Росія масовано атакувала Одещину: деталі від ОВА
9 серпня, 08:11
Пожежа в Ізюмській громаді після атаки РФ
Росія атакувала Харківщину керованими авіаційними бомбами
19 серпня, 00:34
Удар по Запоріжжю, США атакували Іран: головне за ніч 31 серпня
Удар по Запоріжжю, США атакували Іран: головне за ніч 31 серпня
31 серпня, 05:33
Найбільший обсяг робіт виконали на Донеччині
За тиждень ДТЕК повернув світло понад 1,2 млн абонентів після ворожих обстрілів
10 серпня, 17:45
ЗСУ витратили $3 тис. на ураження одного окупанта
Міноборони підрахувало, скільки коштує ураження одного окупанта
17 серпня, 14:15
«Мауль» – це український наземний евакуаційний роботизований комплекс, створений для вивезення поранених бійців із найгарячіших точок під обстрілами
Військові відчувають гострий дефіцит броньованих машин для медичної евакуації
21 серпня, 11:43
Презентація проєкту «Молодь обирає Україну»
Освіта, робота, самореалізація – допомога для молоді з окупованих територій: деталі проєкту
Сьогодні, 17:39

Події в Україні

Дніпропетровщина зазнала масованих атак РФ: є загибла та поранені
Дніпропетровщина зазнала масованих атак РФ: є загибла та поранені
Після атаки окупантів у Житомирі спалахнула величезна пожежа: місто накрив дим (фото)
Після атаки окупантів у Житомирі спалахнула величезна пожежа: місто накрив дим (фото)
Російський дрон атакував беззахисного підлітка, який тікав від нього (відео)
Російський дрон атакував беззахисного підлітка, який тікав від нього (відео)
Україна готує новий план оборони: Хмара обговорив його з міністром оборони Німеччини
Україна готує новий план оборони: Хмара обговорив його з міністром оборони Німеччини
ЗСУ провели найбільший контрнаступ із 2022 року – DW
ЗСУ провели найбільший контрнаступ із 2022 року – DW
Зеленський повідомив про старт переговорів США і Росії та назвав наступні кроки
Зеленський повідомив про старт переговорів США і Росії та назвав наступні кроки

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
366K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 вересня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 вересня 2026
106K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
104K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському
100K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
86K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних

Новини

В Україні до 30°, місцями дощитиме, подекуди грози: погода на 5 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Аеропорти Росії в серпні закривались майже тисячу разів через дрони
Вчора, 22:07
Сибіга розповів про плани України прискорити вступ до ЄС
Вчора, 21:47
Супутниковий знімок показав наслідки удару по нафтобазі в Адлері
Вчора, 21:27
Нацбанк полегшив кредитування бізнесу, який постраждав від обстрілів
Вчора, 20:49
Норвегія заявила про допомогу росіянам на Шпіцбергені після арешту судна
Вчора, 20:27

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua