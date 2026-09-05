Дніпропетровщина зазнала масованих атак РФ: є загибла та поранені
Російські війська протягом дня атакували шість районів області, спричинивши руйнування та пожежі
Унаслідок атак окупантів на Дніпропетровщині загинула людина, ще шестеро жителів області постраждали. Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, пише «Главком».
У Дніпрі та Підгородненській громаді внаслідок обстрілів загинула людина, ще п’ятеро отримали поранення. Російські удари пошкодили станцію технічного обслуговування, супермаркет, підприємство, багатоквартирні будинки та автомобілі.
Ще одна людина постраждала на Нікопольщині. Там пошкоджено житлові будинки та магазин. У Павлоградському, Синельниківському та інших районах області через російські атаки виникли пожежі. Рятувальники ліквідували всі займання, що виникли внаслідок ворожих ударів. Наслідки атак продовжують уточнювати.
Варто нагадати, що у мережі з'явилося відео, на якому, ймовірно, зафіксовано атаку російського FPV-дрона на підлітка у Херсоні. На оприлюднених кадрах видно, як хлопець намагається втекти від безпілотника, який переслідує його.
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