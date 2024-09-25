У Львові відкрито ще одну меморіальну таблицю Ірині Фаріон (відео)

На таблиці зображено портрет Ірини Фаріон, а також її біографія

Меморіальну таблицю було встановлено на фасаді навчального закладу, де навчалася Фаріон

Сьогодні, 25 вересня, у Львові у ліцеї №75 імені Лесі Українки відкрито меморіальну табличку професорці, політичній діячці та мовознавиці Ірині Фаріон. Саме в ньому навчалася Фаріон. Про це повідомляє Новини.Live.

Так, меморіальну таблицю було встановлено на фасаді навчального закладу, що розташований на вулиці Караджича, 7. Відкрила меморіальну таблицю родина Ірини Фаріон.

У Львові відкрили меморіальну таблицю Ірині Фаріон



Її облаштували на фасаді ліцею, де навчалася мовознавиця. Прапор з таблиці знімали донька Фаріон Софія, онуки мовознавиці та її однопартійці.



📽Новини. Live pic.twitter.com/kU0FUv54hB — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 25, 2024

Нагадаємо, раніше у Львові відбулося офіційне відкриття меморіальної таблиці, присвяченій Ірині Фаріон. Таблиця встановлена на фасаді будинку, де вона проживала та поблизу місця її вбивства, а саме на вулиці Масарика, 3.

Відкрили меморіальну таблицю родина Ірини Фаріон та її побратими. Зокрема, її онуки Дмитро та Ева зняли стяг УПА з таблиці. Після відкриття пам'ятної дошки, священнослужитель освятив її.

На таблиці викарбувані слова Фаріон: «Ми невідступні у своєму прагненні мати сильну Національну Державу. Без нашої Мови це так само неможливо, як без очей бачити».

Як відомо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. У неї стріляв невідомий, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жителі нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.

Згодом підозрюваний у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон не визнав своєї провини після того, як суд обрав йому запобіжний захід. Також пістолет «Форт 12-Р», який виринув у кримінальному провадженні за фактом вбивства екснардепа і мовознавиці Ірини Фаріон, було відшукано у квартирі колишньої менеджерки «Дніпромлин».

До слова, 19 вересня у Львові відбулося судове засідання у справі про вбивство професорки Ірини Фаріон. Суддя лишив запобіжний захід підозрюваному у вбивстві мовознавиці В'ячеславу Зінченку без змін. Він перебуватиме під вартою без можливості внесення застави до 17 листопада цього року.