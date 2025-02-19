На Бучанщині рятувальники ліквідували пожежу на заводі

До гасіння пожежі залучалось дві одиниці техніки та дев'ять чоловік особового складу

Причина виникнення пожежі встановлюється

На Київщині рятувальники ліквідували загоряння транспортувальної стрічки на підприємстві у селі Горенка. Як повідомило сьогодні, 19 лютого, Головне управління ДСНС України у Київській області, учора, 18 лютого, до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району, надійшло повідомлення про пожежу на території Гостомельської територіальної громади.

Повідомляється, що пожежа сталася у селі Горенка на Річковому провулку.

«По прибуттю, рятувальники встановили, що горить транспортувальна стрічка на заводі», – йдеться у повідомленні.

Пожежу було оперативно ліквідовано. До гасіння залучалось дві одиниці техніки та дев'ять чоловік особового складу.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

Нагадаємо, в Одесі безхатько підпалив автівку чоловіку, тому що він не пустив його в під'їзд будинку. Одеські правоохоронці викрили у злочині 50-річного містянина. Як повідомило ГУНП в Одеській області, пожежники сповістили до поліції про займання автомобіля Volkswagen на одній із вулиць Пересипського району Одеси. Вогнем було пошкоджено задню частину легковика. Оперативники встановили, що транспортний засіб підпалив 50-річний чоловік без постійного місця проживання.