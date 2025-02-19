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На Бучанщині рятувальники ліквідували пожежу на заводі

Ірина Міллер
glavcom.ua
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На Бучанщині рятувальники ліквідували пожежу на заводі
До гасіння пожежі залучалось дві одиниці техніки та дев'ять чоловік особового складу
фото: Головне управління ДСНС України у Київській області/Facebook

Причина виникнення пожежі встановлюється

На Київщині рятувальники ліквідували загоряння транспортувальної стрічки на підприємстві у селі Горенка. Як повідомило сьогодні, 19 лютого, Головне управління ДСНС України у Київській області, учора, 18 лютого, до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району, надійшло повідомлення про пожежу на території Гостомельської територіальної громади.

Повідомляється, що пожежа сталася у селі Горенка на Річковому провулку. 

«По прибуттю, рятувальники встановили, що горить транспортувальна стрічка на заводі», – йдеться у повідомленні.

Пожежу було оперативно ліквідовано. До гасіння залучалось дві одиниці техніки та дев'ять чоловік особового складу.

Причина виникнення пожежі встановлюється. 

Нагадаємо, в Одесі безхатько підпалив автівку чоловіку, тому що він не пустив його в під'їзд будинку. Одеські правоохоронці викрили у злочині 50-річного містянина. Як повідомило ГУНП в Одеській області, пожежники сповістили до поліції про займання автомобіля Volkswagen на одній із вулиць Пересипського району Одеси. Вогнем було пошкоджено задню частину легковика. Оперативники встановили, що транспортний засіб підпалив 50-річний чоловік без постійного місця проживання.

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Теги: пожежа Київщина

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