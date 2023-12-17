До України прибули самохідні міномети Rak з Польщі

Загалом Україна отримала 24 польські міномети

В Україну прибули самохідні міномети Rak з Польщі. Варшава пообіцяла передати їх Києву в березні цього року. Про це повідомляє Bild.

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Усього було доставлено 24 польських міномети.

120-мм міномети Rak встановлені на броньовану колісну платформу. Вони можуть вести навісний вогонь з відстані до 12 км.

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«Міномети допоможуть врятувати життя українських мінометників, оскільки ті зможуть вести вогонь, перебуваючи при цьому під захистом сталевої броні», – йдеться в повідомленні.

Водночас наголошується, що після стрільби самохідний міномет може швидко покинути позицію і відійти на безпечну відстань. На машини, що прибули в Україну, вже встановили противодронний захист у вигляді залізної сітки над вежею.

Як повідомлялося, Польща і новий польський уряд вимагатиме від усього світу мобілізувати зусилля для допомоги Україні.

До слова, заступник міністра сільського господарства Польщі, політик правлячої «Громадянської коаліції» Міхал Колодзєйчак вважає, що аграрно-споживчий ринок Польщі треба захистити від України. Він пропонує закрити його для українських товарів на 20 років після вступу України до ЄС.