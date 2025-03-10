Дрони атакували Полтавщину: значні руйнування (фото)
Внаслідок падіння БпЛА у Полтавському районі пошкоджені житлові будинки
У ніч проти 10 березня російські терористи атакували Полтавщину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Полтавської ОВА.
«Внаслідок падіння БпЛА у Полтавському районі пошкоджені три житлові будинки, господарча споруда, легковий автомобіль та сільськогосподарська техніка», – йдеться в повідомленні.
Обійшлося без постраждалих.
Також пошкоджена побутова лінія електропередач. Кількість відключених абонентів встановлюється.
Нагадаємо, триває 1111-й день повномасштабної війни. Противник завдав 55 авіаційних ударів, скинувши 68 КАБ, здійснив 1239 ударів дронами-камікадзе та 4835 обстрілів позицій наших військ.
Протягом минулої доби відбулося 150 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.
Найгарячіша ситуація залишається на Покровському та Курському напрямках. Ворог також активно штурмував українські позиції на Торецькому напрямку.
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