Двоє російських поліцейських попросили притулку в Україні



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Росіяни вважають, що існує реальна загроза їх свободі, здоров’ю та навіть життю, - ДПСУ

За словами поліцейських з РФ, вони стали жертвами переслідування впливових осіб через те, що намагались протидіяти розповсюдженню наркотичних речовин в аптеках

На Харківщині у пункті пропуску «Гоптівка» до українських прикордонників звернулись двоє громадян РФ, які попросили політичного притулку в Україні.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

«Сьогодні в пункті пропуску «Гоптівка» до співробітників Держприкордонслужби звернулось двоє громадян РФ з проханням політичного притулку в Україні. Ці громадяни є діючими співробітниками органів внутрішніх справ РФ, яких переслідують у Росії за принципову позицію щодо протидії злочинності. Причиною, що спонукала їх просити політичний притулок в Україні, стало переховування від переслідування у зв’язку з їх службовою діяльністю», - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в ДПСУ, за словами самих громадян Росії, вони стали жертвами переслідування впливових осіб через те, що намагались протидіяти розповсюдженню наркотичних речовин в аптеках на ділянці своєї відповідальності. Росіяни пояснюють, що особи, які потрапили в поле їх зору, як співробітників поліції РФ, є стійким злочинним угрупованням, що займається розповсюдженням наркотичних речовин з чіткою та розгалуженою системою зв’язків серед високопосадовців різного рівня у владних структурах РФ. Зараз стосовно правоохоронців, які попросили притулку в Україні, внутрішньою безпекою МВС Росії сфабрикована та розслідується Слідчим комітетом замовна кримінальна справа.

«Не сподіваючись на справедливе розслідування у зв’язку з замовленням «зверху», вони прийняли рішення втекти з РФ в Україну. Росіяни також зазначили, друзі повідомили їх, що існує реальна загроза їх свободі, здоров’ю та навіть життю», - зазначається в повідомленні.

У Держприкордонслужбі підкреслили, що нині проводяться відповідні перевірочні заходи щодо об’єктивності наданої інформації.

Нагадаємо, з початку року в Україну не пропустили близько 10 тисяч осіб.

«Відмовлено в пропуску 9984 особам. Складено 11 965 протоколів про адмінпорушення. Накладено штрафів за амінпорушення на понад 27 млн грн«, - зазначається в повідомленні Держприкордонслужби.

При цьому було затримано 564 нелегальних мігрантів та відмовлено у пропуску 1812 потенційним незаконним мігрантам.

Як повідомлялося, у Франції взяли під варту «главу представництва ДНР»: пов’язали за сутенерство.