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Ефективні удари по Криму. Росіяни змушені стягувати системи ППО з Арктики і Далекого Сходу

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ефективні удари по Криму. Росіяни змушені стягувати системи ППО з Арктики і Далекого Сходу
Успішні удари ЗСУ по Криму змушують росіян звідусіль стягувати на півострів комплекси ППО
фото з відкритих джерел

Останні успіхи ЗСУ оголили військову інфраструктуру Криму і Керченський міст

Цього тижня українські військові здійснили низку ефективних ударів по тимчасово окупованому Криму. Зокрема, уразили великий російський десантний корабель і підводний човен РФ. Після таких атак росіяни змушені звідусіль стягувати на півострів системи протиповітряної оборони, щоб захистити свої військові об’єкти. Про це в коментарі «Главкому» розповів Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія ХХІ».

«Росіяни після таких втрат не будуть оголювати оборонну інфраструктуру в Криму, а однозначно тягнутимуть комплекси на заміну звідусіль. Вже навіть з арктичною окраскою з-за Полярного кругу ЗРК тягнуть. Вони 5-10 років тому розказували про те, як нарощують свою силу в Арктиці і звідти махали кулаками Америці, Канаді, Норвегії, Данії, а зараз вже здулися і тягнуть все це сюди. І з Далекого Сходу тягнуть, бо їм вже не страшно, що Китай відбере зрештою остаточно той Уссурійський острів», – зазначив експерт.

За словами Лакійчука, кожне таке знищення ворожих комплексів відкриває вікно можливостей.

«Деякий час їм прикритися просто буде нема чим, тому для нас є можливість провести успішні операції. От як було з Кримським мостом – його бахнули, і він на тиждень зупинився, через що їхня артилерія лишилася без боєприпасів», – пояснив фахівець.

Також він розглянув події у Криму в контексті потреби розблокування українських портів.

«Ми проводимо заходи з організації тимчасових коридорів, які ведуть вздовж територіальних вод наших сусідів. Там у ворога руки короткі. А якщо у нього ще й буде нестача тих же патрульних кораблів – всяких «сергєєв котових», – щоб відправляти їх піратствувати в Чорне море та зупиняти іноземні кораблі з усякими вимогами, це теж буде здорово. Їм же треба, окрім піратської діяльності, ще й Кримський міст захищати, і виконувати низку задач. Тобто чим менше кораблів та літаків у росіян буде – тим краще. Це сприятиме нашим морським коридорам», – зауважив Лакійчук.

Нагадаємо, що вночі 13 вересня ЗСУ уразили великий російський десантний корабель і підводний човен РФ. У мережі з’явилися фото наслідків нічного ракетного удару Повітряних сил по військовій інфраструктурі та кораблях Чорноморського флоту Росії у Корабельній бухті тимчасово окупованого Севастополя. 

Знищення в окупованому Севастополі російського десантного корабля та підводного човна РФ стало можливим завдяки Силам спецоперацій ЗСУ. Командування ССО розповіло, як проводилася ця операція.

Крім того, зранку 14 вересня у російському міноборони заявили про нібито знищення 11 безпілотників над Кримом. Окупанти звинуватили ЗСУ у спробі атакувати патрульний корабель Чорноморського флоту «Сергій Котов».

Читайте також: Спекотний оксамитовий сезон у Криму: у росіян великі проблеми
Теги: Крим Керченський міст системи ППО

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