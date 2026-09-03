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Слідство встановлює причетних до зникнення заступника командира РДК

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Слідство встановлює причетних до зникнення заступника командира РДК
Слідчі встановлюють осіб, причетних до зникнення Степана Каплунова
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Окреме досудове розслідування за фактом зникнення військовослужбовця було розпочато 1 вересня

Правоохоронці окремо розслідують зникнення заступника командира Російського добровольчого корпусу (РДК) з бойової роботи Степана Каплунова. Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко, передає «Главком».

За словами Кравченка, окреме досудове розслідування за фактом зникнення Каплунова було розпочато ще 1 вересня. «Встановлюємо повну картину того, що сталося: осіб, причетних до його зникнення, мотиви їхніх дій, маршрут переміщення та інші обставини», – повідомив генпрокурор.

Він додав, що після встановлення всіх обставин правоохоронці ухвалять відповідні процесуальні рішення.

Нагадаємо, 1 вересня Російський добровольчий корпус публічно заявив про зникнення Степана Каплунова. Начальник штабу РДК Олександр Фортуна стверджував, що заступника командира корпусу з бойової роботи кількома днями раніше викрали невідомі у дворі його будинку.

Після цього представники підрозділу звернулися до Служби безпеки України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Державного бюро розслідувань.

Адвокат Каплунова Тарас Боровський пов'язував історію зі зникненням військового зі збройним конфліктом між співробітниками СБУ та ГУР на столичних Березняках. За його версією, Каплунова забрали ще 23 серпня, а в ніч проти 2 вересня привезли до його квартири на вулиці Юрія Шумського, де співробітники СБУ мали провести невідкладні слідчі дії та обшук.

За версією Служби безпеки України, заступник командира Російського добровольчого корпусу Степан Каплунов нібито готував замах на одного з лідерів російського опозиційного руху, який мав прибути до України на День Незалежності.

У заяві СБУ ім’я Каплунова безпосередньо не називають. У спецслужбі зазначають, що йдеться про «заступника командира російського добровольчого корпусу Інтернаціонального легіону ГУР МОУ».

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Теги: Руслан Кравченко Офіс Генерального прокурора Генпрокурор ГУР слідство

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