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Ексрегіонал наводив авіабомби РФ на Сумщину

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ексрегіонал наводив авіабомби РФ на Сумщину
Для виконання ворожих завдань агент виходив на місцевість, де приховано фотографував військові об’єкти та фіксував їхні координати
фото: пресслужба СБУ

Агента ФСБ, який проводив дорозвідку поблизу оборонної лінії на території Сумщини, затримано «на гарячому»

На Сумщині затримали чоловіка, який намагався встановити точні координати військового об’єкта ЗСУ, щоб скоригувати по ньому ворожий авіаудар. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними СБУ, затриманим виявився колишній місцевий «функціонер» забороненої «Партії регіонів».

Так, агента ФСБ, який проводив дорозвідку поблизу оборонної лінії на території Сумщини, затримано «на гарячому».

«Під час розвідувальної вилазки він намагався встановити точні координати військового об’єкта ЗСУ, щоб скоригувати по ньому ворожий авіаудар. У ході затримання у зловмисника вилучено мобільний телефон, з якого він намагався відправити агресору фото та геолокацію потенційної «цілі». Завдяки оперативному реагуванню Служба безпеки зірвала спробу російської спецслужби отримати агентурний «звіт» та використати його для підготовки повітряних атак», – йдеться в повідомленні.

Після деокупації Сумщини він був дистанційно завербований кадровим співробітником ФСБ для проведення розвідувально-підривної діяльності на території області.

«До уваги» російської спецслужби ексрегіонал потрапив через власні дописи в одному з месенджерів, в якому вихваляв кремлівський режим.

Для виконання ворожих завдань агент виходив на місцевість, де приховано фотографував військові об’єкти та фіксував їхні координати.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, вихідці з Кавказу готували ракетний удар по штабу Сил оборони на Одещині

Теги: СБУ Сумщина Партія регіонів

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