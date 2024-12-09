Енергетики ДТЕК знову потрапили під ворожий обстріл на Дніпропетровщині

Російські окупанти регулярно атакують автівки аварійних бригад енергетиків

Під час виконання ремонтних робіт на Дніпропетровщині енергетики ДТЕК знову потрапили під ворожий обстріл. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

В ньому зазначається, що під час проведення ремонтних робіт енергетики помітили в повітрі дрон. Вони швидко покинули місце роботи та знайшли укриття в підвалі найближчого приватного будинку.

«Дрон влетів у бригадний автомобіль та вибухнув. Завдяки оперативним діям бригади ніхто не постраждав, однак автомобіль зазнав значних пошкоджень: зруйновано кабіну та стрілу автопідіймача. Енергетиків евакуювали іншою автівкою та доставили в безпечне місце», – розповіли в ДТЕК.

В компанії підкреслили, що на Дніпропетровщині російські окупанти регулярно атакують автівки аварійних бригад ДТЕК під час ремонтних робіт поблизу зони бойових дій. Лише за останні місяці було кілька таких випадків. Попри це енергетики Дніпропетровщини продовжують працювати, часто ризикуючи життям для того, аби у мешканців області було світло.

Нагадаємо, нещодавно енергетики ДТЕК Ріната Ахметова вже тричі потрапляли під обстріл на Дніпропетровщині під час виконання робіт.

До слова, окупанти обстріляли одну з ТЕС на Донеччині, внаслідок чого загинув енергетик.