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В окупованому Маріуполі пролунали вибухи

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В окупованому Маріуполі пролунали вибухи
Пожежа у Маріуполі після атаки
фото: соціальні мережі

Внаслідок атаки БпЛА розгорілася пожежа

Вночі 13 серпня безпілотники атакували окупований Маріуполь у Донецькій області. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

У місті пролунали вибухи, після яких розгорілася масштабна пожежа. Деталей про атаку наразі немає. 

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Раніше повідомлялося, що частина районів тимчасово окупованих Донецька, Горлівки, Макіївки, Ясинуватої, а також низка інших населених пунктів залишилися без електропостачання. 

Подібні збої та масові відключення світла на загарбаних росіянами територіях Донеччини останнім часом стали системним явищем.

Перед цим у тимчасово окупованому Донецьку понад 117 тис. абонентів опинилися без електропостачання. Про це повідомив так званий мер міста Олексій Кулемзін.

За його словами, масштабні відключення торкнулися Петровського, Кіровського, Куйбишевського та Пролетарського районів.

Як відомо, тимчасово окупований Мелітополь перебуває в умовах масштабного блекауту. 

У місті повністю відсутнє електропостачання, через що місцеві жителі змушені шукати будь-які способи та альтернативні джерела, аби зарядити телефони.

Нагадаємо, усі населені пункти на підконтрольній Росії частині Херсонської області залишилися без електропостачання, часткове знеструмлення сталося й на окупованій території Запорізької області. Про заявили призначені Росією керівники окупаційних адміністрацій – Володимир Сальдо та Євген Балицький у Telegram.

До слова, подібний масштабний блекаут на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей вже фіксувався раніше – тоді причиною також називали атаку безпілотників по високовольтному обладнанню.

Теги: Маріуполь окуповані території вибух пожежа

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