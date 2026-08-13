В окупованому Севастополі стався блекаут після вибухів

Під атаку БпЛА могла потрапити Балаклавська ТЕС

Вночі 13 серпня тимчасово окупований Севастополь опинився без електропостачання внаслідок масованої атаки безпілотників на об'єкти енергетичної інфраструктури. Про це пише «Главком» із посиланням на «губернатора» Севастополя Михайла Развожаєва.

За даними каналу «Кримський вітер», цілями дронів могла бути, зокрема, Балаклавська ТЕС.

У місті оголошено про введення особливого режиму. Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв підтвердив знеструмлення міста, заявивши, що аварійні бригади вже приступили до ліквідації наслідків та відновлювальних робіт.

Водночас моніторингові канали та місцеві мешканці зазначають, що окупаційні війська відкривали хаотичний вогонь у небо, намагаючись збити безпілотники. За свідченнями очевидців, стрілянина мобільних груп росіян спостерігалася над Гагарінським районом Севастополя.

Балаклавська ТЕС (Севастопольська ПГУ-ТЕС) – це газова електростанція потужністю близько 470–497 МВт, збудована Росією після окупації Криму. Вона розташована у Севастополі і разом із Таврійською ТЕС забезпечує до 90% потреби півострова в електриці.

Як відомо, у ніч на 12 серпня тимчасово окупований Крим опинився під масованою атакою безпілотників.

Серія вибухів лунала у різних куточках півострова, а в низці населених пунктів після влучань зникло електропостачання. Атака почалася ще увечері 11 серпня. Місцеві жителі фіксували рух дронів і гучні вибухи у Сакському районі, Керчі, Ялті, Євпаторії та Севастополі. Через загрозу окупаційна адміністрація перекрила рух автомобільного транспорту Кримським мостом.

Нагадаємо, оператори спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 на початку серпня провели операцію в тимчасово окупованому Криму.

Під час операції було уражено дві пускові установки російського ЗРК С-400 «Тріумф» та антену управління безпілотниками «Оріон».