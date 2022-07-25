Майже 800 тисяч громадян України втратили житло, – Верещук

За прогнозами, ще близько півмільйона людей у осінній період переміститься зі сходу на захід

Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що майже 800 тисяч внутрішньопереміщених осіб потребуватимуть житла. Про це вона повідомила в ефірі національного телемарафону.

«Стосовно необхідності тимчасового житла, то майже 800 тисяч громадян України втратили житло. Модульним житлом, як і рештою будівництва займається Мінрегіон, у них є програми, відповідні гроші на це. Як ви знаєте є програми разом з польським урядом, іншими урядами є вже перші модульні містечка, але їх точно недостатньо», – сказала Верещук.

Вона зазначила, що бачила приклад на Чернігівщині коли люди не дуже хочуть жити в модульних містечках, бо жили у своїх приватних будівлях. Як кажуть, хочуть «хоч одну кімнатку, але у себе на городі». Але цього забезпечити поки що не вдасться.

«Те, що житла цього року не буде побудовано в достатній кількості, треба вже казати. Те, що люди будуть переміщатися і опалювальний сезон буде важким, це дійсно теж правда. Але те, що ми займаємося, до прикладу, житлом, утепленням, реконструкцією, заміною котлів, робимо все, щоб люди, які перемістилися, мали де жити і де перезимувати – це теж факт», – підкреслила віцепрем'єрка.

Також за прогнозами Верещук, ще близько півмільйона людей у осінній період переміститься зі сходу на захід, що складе додаткове навантаження до тих, які вже виїхали раніше.

Нагадаємо, в Україні майже 250 тисяч внутрішньо переміщених осіб не отримали обіцяні грошові виплати. Одна з причин – Дія не передала відповідні дані до органів соцзабезпечення.

Зазначимо, що переселенці всередині країни зможуть змінити адресу фактичного місця проживання та стати на облік для виплати допомоги від держави у застосунку «Дія».







