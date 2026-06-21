Зеленський: Україна готує дрони, які завдаватимуть удари за 3 тис. км

Володимир Зеленський зазначив, що Україні потрібен інструмент для дальніх ударів по російських військових заводах, нафтобазах і газових сховищах

Президент Володимир Зеленський заявив, що на щоденні обстріли Росії буде щоденна відповідь, яка постійно нарощуватиметься. Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю «Єдиному телемарафону», передає «Главком».

За його словами, нещодавно новими дронами «Fire Point» було уражено нафтопереробний завод у Тюменському регіоні на прямій відстані 2070 км, хоча маршрут польоту становив 2,5 тис. км. Зеленський підтвердив, що у планах є розробка дронів, які долітатимуть на відстань понад 3 тис. км., оскільки Україні потрібен інструмент для дальніх ударів по російських військових заводах, нафтобазах і газових сховищах.

Коментуючи атаку на Московський нафтопереробний завод, президент зазначив, що три кола російської ППО не змогли збити всі українські безпілотники, які постійно технічно оновлюються. При цьому Зеленський додав, що російські ракети ППО не влучали по українських дронах, а падали і завдавали руйнувань у самій столиці РФ.

Нагадаємо, речник Кремля Дмитро Пєсков після масштабної атаки безпілотників на Москву заявив, що російська система протиповітряної оборони демонструє «високі показники роботи».

Крім того, речник Кремля повторив, що Росія нібито готова до переговорів з Україною, однак водночас запевнив, що удари по українських об'єктах продовжаться. «Росія продовжить нанесення ударів по об'єктах в Україні», – заявив Пєсков.

До слова, після масштабної атаки українських безпілотників і пожеж на Московському НПЗ у Капотні російські соцмережі заполонили панічні та саркастичні коментарі. Жителі столиці РФ скаржаться на нові удари, ставлять під сумнів заяви влади про «знищення всіх українських дронів» і згадують обіцянки про «Київ за три дні».

Президент України Володимир Зеленський прокоментував атаку на Москву. Він підтвердив вже друге за тиждень ураження Московського НПЗ.

Зеленський також зазначив, що цими днями українські партнери відзначали «влучність і дієвість наших мідлстрайків та далекобійних санкцій». «Час цю війну завершувати, і Росія має зробити необхідні кроки в дипломатії», – підсумував глава держави.

Варто зазначити, що вранці 18 червня безпілотники знову атакували Московський нафтопереробний завод у районі Капотня. Окрім НПЗ, у мережі з'являються повідомлення про займання на інших промислових об'єктах і підприємствах у Московській області.

У мережі з'явилися яскраві кадри вибуху на Московському нафтопереробному заводі в районі Капотня. На відео зафіксовано момент детонаціїодного з резервуарів із паливом.