Німеччина захищатиме кожен сантиметр землі НАТО – МЗС країни

Вадефуль – TVP: безпеку в Європі можна забезпечити лише всупереч Росії – і я не бачу передумов для зміни цієї реальності

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що у разі нападу на територію НАТО німецькі солдати негайно стануть на захист кожного сантиметра альянсової землі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю Вадефуля польському телеканалу TVP на Германо-польському форумі в Берліні.

Германо-польський форум – щорічний майданчик для діалогу між політиками, дипломатами та експертами двох країн. Цього року центральною темою стала безпека на східному фланзі НАТО на тлі російської агресії проти України.

Росія – головна загроза для НАТО

«Росія є найбільшою загрозою для НАТО, а також для свободи та безпеки Європи», – сказав Вадефуль. За його словами, війна в Україні остаточно розвіяла ілюзії щодо можливості порозуміння з Москвою.

«Ця війна зруйнувала все, що ще залишалося від уявлень про можливість взаєморозуміння з Росією», – додав міністр.



Вадефуль підтримує дипломатичні зусилля для припинення війни в Україні, але наполягає: жодних ілюзій щодо їхнього результату бути не може.

«Безпека – лише всупереч Росії»

«Ми повинні чітко усвідомлювати, що в нинішніх умовах – і я не бачу передумов до того, що ситуація зміниться найближчим часом, – ми зможемо забезпечити безпеку в Європі лише всупереч Росії. Така прозаїчна і сумна реальність, і моя політика має на неї спиратися», – наголосив Вадефуль.

Бригада в Литві та готовність до дій

Міністр нагадав, що Німеччина вперше у своїй повоєнній історії розмістила повноцінну бригаду в Литві. Йдеться про 45-у бронетанкову бригаду Бундесверу чисельністю близько 5 тисяч військових, розгорнуту поблизу Вільнюса, – перше постійне іноземне військове угруповання країни з часів Другої світової війни.

«Якщо Росія нападе на територію НАТО, німецькі солдати негайно стануть на захист кожного сантиметра цієї землі», – запевнив він.

Вадефуль також зазначив, що Німеччина не може допустити, щоб Росія та її президент Володимир Путін розпочинали в Європі нову війну й намагалися перекроїти кордони.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що командувач ВПС Німеччини назвав об'єкти на території РФ, які можуть стати цілями НАТО у разі збройного конфлікту з Росією. До слова, Данія попередила, що нова хвиля агресії Росії проти Європи неминуча.