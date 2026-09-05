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Генпрокурор зник на тлі операції «Карфаген»: речниця розповіла, де він

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Генпрокурор зник на тлі операції «Карфаген»: речниця розповіла, де він
Напередодні НАБУ і САП проводили слідчі дії у службових приміщеннях, якими користуються Кравченко
фото: ITV, НАБУ

Руслан Кравченко, за даними ЗМІ, понад 12 годин був недоступний після початку спецоперації НАБУ і САП. У відомстві запевняють, що він перебуває на роботі

Генерального прокурора Руслана Кравченка не могли знайти після початку спецоперації НАБУ і САП «Карфаген», але Офіс Генерального прокурора повідомив, що він знаходиться на робочому місці. Про це повідомила речниця Генпрокурора Наталія Баюрко в коментарі «Апострофу», пише «Главком».

ЗМІ повідомляли, що чиновник зник на понад 12 годин. Інформація про його можливе місцеперебування з'явилася також у інших ЗМІ. Зокрема, повідомлялося, що Кравченка нібито знайшли в одній із київських клінік.

Втім, прессекретарка генпрокурора Наталія Баюрко спростувала цю інформацію. Вона заявила, що Кравченко перебуває на робочому місці й не знаходиться в медичному закладі.

«Він на своєму робочому місці. В клініці не перебуває», – сказала Баюрко. В Офісі генерального прокурора також заявили, що Кравченко з самого ранку працює у своєму кабінеті. В ОГП назвали інформацію про те, що генпрокурора нібито не можуть знайти, такою, що не відповідає дійсності.

Водночас напередодні НАБУ і САП проводили слідчі дії у службових приміщеннях, якими користуються Кравченко, його перша заступниця Марія Вдовиченко та інші працівники ОГП. Пізніше сам Офіс генпрокурора підтвердив факт обшуків у цих приміщеннях.

Обшуки проводилися в межах спецоперації «Карфаген», під час якої НАБУ і САП викрили злочинну організацію, яку, за версією слідства, очолював керівник одного зі структурних підрозділів ОГП.

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Теги: Генпрокурор корупція операція «Карфаген» корупція в Україні

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