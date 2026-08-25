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Справа про корупцію. У Вірменії затримано експрезидента Кочаряна та його сина

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Справа про корупцію. У Вірменії затримано експрезидента Кочаряна та його сина
Роберту Кочаряну інкримінують зловживання посадовим становищем та відмивання коштів
фото: ТАСС

У будинку Кочаряна пройшов обшук

Сьогодні, 25 серпня, у Вірменії експрезидента країни, лідера опозиційного альянсу «Вірменія» Роберта Кочаряна доставили до Антикорупційного комітету. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вірменську службу «Радіо Свобода».

У будинку Кочаряна пройшов обшук у межах розслідування корупційних злочинів. Слідчі дії також відбуваються у квартирі його сина Левона Кочаряна – депутата Національних зборів Вірменії.

Антикорупційний комітет Вірменії зауважив, що в рамках кримінального провадження за фактами злочинів корупційного характеру «обшуки й інші процесуальні дії» проводяться за кількома десятками адрес. Шістьох людей, включаючи Роберта Кочаряна і його сина, затримали.

Напередодні в парламенті, відповідаючи на запитання Левона Кочаряна, прем'єр-міністр Нікол Пашинян запитав, завдяки чому його сім'я розбагатіла. «Звідки ви взяли цей статок? Ви хочете сказати, що ваші мільйони мають успадкувати ваші діти, а потім – онуки… Я прямо кажу вам: цього не станеться. Це не особиста справа, а політична. Усе, потроху, має бути повернуто Республіці Вірменія», – сказав Пашинян.

У відповідь Кочарян зауважив: «Саме суд, а не перша особа в країні, має вирішувати, що і кому слід повернути». Він звинуватив владу у застосуванні вибіркового підходу до правосуддя.

Нагадаємо, у червні 2026 року Центральна виборча комісія Вірменії дала офіційну згоду на порушення кримінального провадження проти колишнього президента країни та лідера опозиційного альянсу «Вірменія» Роберта Кочаряна.

Роберту Кочаряну інкримінують зловживання посадовим становищем та відмивання коштів. За інформацією його адвоката Арама Орбеляна, розслідування стосується договору оренди земельної ділянки від 2004 року, де розташовувався тенісний корт «Майстер-клас».

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Теги: Вірменія корупція

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