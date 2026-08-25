Прокурор САП повідомив, як легалізувалися кошти для застави Галущенка

Як стверджують правоохоронці, доручення Ірина Мудра отримала від Тимура Міндіча

Прокурор САП Віталій Рибалкін заявив, що фігуранти операції «Форест Гамп» легалізували через державний «Сенс банк» понад 83 млн грн для внесення застави за ексміністра енергетики Германа Галущенка. Про це він зауважив із зали суду, де голові правління «Сенс банку» Олексію Ступаку обирають запобіжний захід, передає «Главком».

За даними слідства, колишня заступниця голови Офісу президента Ірина Мудра координувала використання державного «Сенс Банку» для легалізації коштів, призначених для внесення застави за Германа Галущенка.

Як стверджують правоохоронці, відповідне доручення Мудра отримала від Тимура Міндіча, який передав гроші через особу, не встановлену слідством.

Прокурор Рибалкін повідомив, що 10 червня Мудра зустрілася з головою правління «Сенс Банку» Олексієм Ступаком та головою наглядової ради банку Миколою Гладишенком. Після зустрічі, за версією слідства, Мудра поінформувала іншого фігуранта справи Максима Микитася, що «Сенс Банк» погодився провести необхідні фінансові операції.

За словами Віталія Рибалкіна, через «Сенс банк» загалом провели 83,7 млн грн. Із них 46 млн грн перерахували на рахунок ТОВ «Гіран Констракт», а ще понад 37 млн грн – на рахунок ТОВ «Тетрас Оптіма». Прокурор зазначив, що спочатку учасники домовлялися провести через банк 50 млн грн. Однак у результаті сума на рахунках зросла до понад 83 млн грн, і це, за його словами, не було погоджено з банком. Після цього в банку виникли питання щодо проведених операцій.

Зауважимо, що САП просить взяти Ступака під варту з можливою заставою в 150 млн грн.

Нагадаємо, 19 серпня НАБУ та САП повідомили про проведення масштабної спецоперації «Форест Гамп» із викриття діяльності злочинної організації, що діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів, за участі високопосадовців Офісу президента та інших осіб.

Згодом НАБУ оприлюднило подробиці операції та записи розмов фігурантів. За даними слідства, викрито групу, яка організувала легалізацію 150 млн грн, отриманих злочинним шляхом. Кошти через рахунки підставних компаній нібито ввели в легальний обіг для сплати застави за одного з учасників злочинної організації у справі «Мідас».

До слова, Вищий антикорупційний суд відправив Ірину Мудру під варту на 60 днів та визначив заставу у розмірі 20 млн грн. У разі внесення застави вона повинна прибувати на вимогу детективів НАБУ та суду, не залишати Київ і Київську область без дозволу, утримуватися від спілкування зі свідками й підозрюваними, здати закордонний паспорт та носити електронний браслет.