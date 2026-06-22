Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ уразили центр космічного зв’язку під Москвою – Генштаб

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
ЗСУ уразили центр космічного зв’язку під Москвою – Генштаб
У Московській області було уражено центр космічного зв’язку «Дубна»
фото: Генштаб ЗСУ(ілюстративне)

Сили оборони України заявили про серію ударів по військовій інфраструктурі РФ та окупованих територіях

У період 21 червня та в ніч на 22 червня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці об’єктів російської військової інфраструктури. Про це пише «Главком» з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, за даними Генштабу, у Московській області було уражено центр космічного зв’язку «Дубна», де зафіксовано масштабне задимлення, а масштаби пошкоджень уточнюються.

Центр Космічного зв'язку «Дубна»
Центр Космічного зв'язку «Дубна»

Також повідомляється про ураження полігону підготовки операторів безпілотних систем у районі Дебальцевого, а також пунктів управління БпЛА поблизу Мирнограда та Перебудови на території Донецької області.

Окрім того, заявлено про удари по командно-спостережних пунктах у районі Ільок-Пеньковки Білгородської області РФ та поблизу Покровська.

У Запорізькій області було уражено автомобільний міст у районі Василівки, який використовувався для логістичного забезпечення російських військ.

Окремо уточнюється, що за результатами додаткового аналізу підтверджено ураження інфраструктури порту «Кавказ» у Краснодарському краї РФ та двох автомобільних поромів, які використовувалися для військових перевезень.

«Сили оборони України продовжать системно знижувати спроможності російського агресора щодо ведення війни проти України», – написали в Генштабі.

До слова, Воронезький завод напівпровідникових приладів «Сборка», який, за повідомленнями російських джерел, міг опинитися під ударом під час атаки на Воронеж, є одним із підприємств російської мікроелектронної галузі. 

Читайте також:

Теги: Генштаб завод космос Москва

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сполучені Штати прагнуть повернути своїх астронавтів на Місяць до 2029 року
NASA показало роботів та дрони, які відправить на Місяць
27 травня, 16:15
Ситуація на фронті 28 травня
Лінія фронту станом на 28 травня 2026. Зведення Генштабу
28 травня, 22:26
РФ з початку повномасштабної війни втратила 11 956 танків
Втрати ворога станом на 28 травня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
28 травня, 06:58
Лукашенко знову може дозволити Кремлю використати свою територію для удару по Україні
AP: Понад 500 заводів Білорусі працюють на російську армію
1 червня, 05:06
ЄС може заморозити цінову стелю на російську нафту на нинішніх 44,10 долара за барель
Брюссель шукає, як не дати Москві заробити на війні в Ірані
1 червня, 05:55
Ситуація на фронті 3 червня
Лінія фронту станом на 3 червня 2026. Зведення Генштабу
3 червня, 22:54
Унаслідок удару зерно висипалося назовні, роботу терміналу порушено
Росіяни вдарили по зерновому терміналу у порту Чорноморськ
5 червня, 20:10
Завод переробляє до 7,2 млн тонн нафти на рік і постачає паливо для армії РФ
Афіпський НПЗ атакували дрони: спалахнула пожежа
11 червня, 01:50
Після дронового нальоту на Москву Кремль заговорив про переговори та пригрозив новими ударами
Кремль після масштабної атаки на Москву заявив про готовність до перемовин
19 червня, 12:56

Події в Україні

Генштаб підтвердив удар по заводу у Воронежі, де виробляли електроніку для ракет «Іскандер» та Х-101
Генштаб підтвердив удар по заводу у Воронежі, де виробляли електроніку для ракет «Іскандер» та Х-101
ЗСУ уразили центр космічного зв’язку під Москвою – Генштаб
ЗСУ уразили центр космічного зв’язку під Москвою – Генштаб
Окупанти вдарили по житловому будинку на Сумщині: загинули троє, серед них дитина
Окупанти вдарили по житловому будинку на Сумщині: загинули троє, серед них дитина
Біля Криму стався найсильніший землетрус за останні місяці
Біля Криму стався найсильніший землетрус за останні місяці
Карта бойових дій в Україні станом на 22 червня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 22 червня 2026 року
Російський дрон атакував іноземний суховантаж у Чорному морі, загинув моряк
Російський дрон атакував іноземний суховантаж у Чорному морі, загинув моряк

Новини

Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
Сьогодні, 13:24
Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
Сьогодні, 12:00
В Україні місцями дощитиме: погода на 22 червня
Сьогодні, 05:59
В Україні сонячно, без опадів: погода на 21 червня
Вчора, 05:59
В Україні без опадів: погода на 20 червня
20 червня, 05:59
«Динамо» продало власного вихованця в «Харків»
19 червня, 14:17

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua