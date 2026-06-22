ЗСУ уразили центр космічного зв’язку під Москвою – Генштаб

У Московській області було уражено центр космічного зв’язку «Дубна»

Сили оборони України заявили про серію ударів по військовій інфраструктурі РФ та окупованих територіях

У період 21 червня та в ніч на 22 червня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці об’єктів російської військової інфраструктури. Про це пише «Главком» з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, за даними Генштабу, у Московській області було уражено центр космічного зв’язку «Дубна», де зафіксовано масштабне задимлення, а масштаби пошкоджень уточнюються.

Центр Космічного зв'язку «Дубна»

Також повідомляється про ураження полігону підготовки операторів безпілотних систем у районі Дебальцевого, а також пунктів управління БпЛА поблизу Мирнограда та Перебудови на території Донецької області.

Окрім того, заявлено про удари по командно-спостережних пунктах у районі Ільок-Пеньковки Білгородської області РФ та поблизу Покровська.

У Запорізькій області було уражено автомобільний міст у районі Василівки, який використовувався для логістичного забезпечення російських військ.

Окремо уточнюється, що за результатами додаткового аналізу підтверджено ураження інфраструктури порту «Кавказ» у Краснодарському краї РФ та двох автомобільних поромів, які використовувалися для військових перевезень.

«Сили оборони України продовжать системно знижувати спроможності російського агресора щодо ведення війни проти України», – написали в Генштабі.

До слова, Воронезький завод напівпровідникових приладів «Сборка», який, за повідомленнями російських джерел, міг опинитися під ударом під час атаки на Воронеж, є одним із підприємств російської мікроелектронної галузі.