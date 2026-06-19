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Кремль після масштабної атаки на Москву заявив про готовність до перемовин

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Кремль після масштабної атаки на Москву заявив про готовність до перемовин
Після дронового нальоту на Москву Кремль заговорив про переговори та пригрозив новими ударами
колаж: glavcom.ua

Пєсков пригрозив новими ударами по Україні

Росія готова до переговорів щодо України, але продовжить завдавати ударів по українській території. Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков після масованої атаки безпілотників на Москву, пише «Главком».

За словами представника Кремля, Київ нібито «перебуває у дуже складному становищі», але продовжує курс, який, за його словами, «не спрямований на переговори».

Пєсков також заявив, що Росія не припинятиме удари по Україні. «Росія готова до переговорів щодо України», – сказав він, водночас додавши, що РФ продовжить завдавати ударів по українських об'єктах.

Крім того, речник Кремля розкритикував позицію Євросоюзу, який виступає за посилення тиску на Росію. «Розмови з Росією з позиції сили ні до чого не приведуть», – заявив Пєсков.

До слова, після масштабної атаки українських безпілотників і пожеж на Московському НПЗ у Капотні російські соцмережі заполонили панічні та саркастичні коментарі. Жителі столиці РФ скаржаться на нові удари, ставлять під сумнів заяви влади про «знищення всіх українських дронів» і згадують обіцянки про «Київ за три дні».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував атаку на Москву. Він підтвердив вже друге за тиждень ураження Московського НПЗ

Зеленський також зазначив, що цими днями українські партнери відзначали «влучність і дієвість наших мідлстрайків та далекобійних санкцій». «Час цю війну завершувати, і Росія має зробити необхідні кроки в дипломатії», – підсумував глава держави.

Варто зазначити, що вранці 18 червня безпілотники знову атакували Московський нафтопереробний завод у районі Капотня. Окрім НПЗ, у мережі з'являються повідомлення про займання на інших промислових об'єктах і підприємствах у Московській області.

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У мережі з'явилися яскраві кадри вибуху на Московському нафтопереробному заводі в районі Капотня. На відео зафіксовано момент детонаціїодного з резервуарів із паливом.

Також соціальних мережах набирає популярності відео, зняте очевидцем подій у Москві. Чоловік, зафіксувавши заграву від пожеж та гучні вибухи, не підбирав слів через шоковий стан.

«Вся Москва горит нах*ен. Я сваливаю, бл*дь!» – емоційно прокоментував він ситуацію на камеру, збираючись екстрено евакуюватися. 

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Теги: росія Москва переговори Дмитро Пєсков

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