Ракети атакували завод мікроелектроніки у Воронежі. Чим важливе підприємство

Продукцію підприємства використовують у системах зв'язку, спеціальній техніці та оборонній промисловості РФ

Воронезький завод напівпровідникових приладів «Сборка», який, за повідомленнями російських джерел, міг опинитися під ударом під час атаки на Воронеж, є одним із підприємств російської мікроелектронної галузі. Про це повідомляє «Главком».

Підприємство спеціалізується на виробництві напівпровідникових компонентів, електронних модулів та мікроелектроніки. Його продукція використовується в промисловому обладнанні, системах зв'язку, спеціалізованій техніці та інших сферах, де потрібні електронні компоненти.

Завод є частиною російської електронної промисловості, яка після початку повномасштабної війни опинилася під особливою увагою західних держав. Саме мікроелектроніка вважається одним із ключових елементів для виробництва сучасної військової техніки, ракетного озброєння, безпілотників та систем управління.

Через зв'язки з оборонно-промисловим комплексом Росії підприємство потрапило до санкційних списків низки країн. Західні уряди вважають, що обмеження щодо виробників електроніки мають ускладнити доступ російської військової промисловості до необхідних технологій та комплектуючих.

Воронезький завод напівпровідникових приладів «Сборка» розташований у Воронежі – одному з найбільших промислових центрів західної частини Росії. У регіоні також працюють інші підприємства, пов'язані з виробництвом продукції для оборонної галузі.

Станом на червень 2026 року у відкритих джерелах підтверджується щонайменше один попередній удар по Воронезькому заводу напівпровідникових приладів «Сборка». У 2025 році підприємство вже атакували українські безпілотники. Тоді після нальоту близько десяти дронів у районі заводу було зафіксовано займання.

За даними ГУР, завод бере участь у кооперації з виробництва низки російських систем озброєння. Зокрема, підприємство постачає окремі електронні компоненти для зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцир-С1», крилатих ракет 9М727 оперативно-тактичного комплексу «Іскандер-К», а також крилатих ракет Х-101.

Нагадаємо, що однією з можливих цілей ракетного удару по Воронежу 22 червня могло стати це підприємство. Вдень того ж дня жителі міста повідомили про серію потужних вибухів, а в мережі з'явилася інформація про можливі ураження промислових об'єктів. Водночас офіційного підтвердження цієї інформації, як і даних про масштаби можливих пошкоджень та наслідки атаки, російська влада наразі не оприлюднила.