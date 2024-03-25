Міноборони повідомило, скільки людей звернулося до рекрутингових платформ

Калмикова каже, українці цікавляться не лише тиловими, але й бойовими спеціальностями

За словами заступниці міністра оборони, ЗСУ на сьогодні є найбільшим роботодавцем в Україні

Рекрутингові платформи отримали майже 130 тис. відгуків на військові вакансії. При цьому українці цікавляться не лише тиловими, але й бойовими спеціальностями. Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

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За словами посадовиці, Міноборони продовжує співпрацю з сайтами пошуку роботи.

«ЗСУ на сьогодні є найбільшим роботодавцем в Україні. Станом на 25 березня розміщено понад 10 тис. вакансій і отримано на них понад 130 тис. відгуків», – сказала Калмикова.

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Заступниця міністра зазначила, що є вакансії, на які відгукнулися понад 50 осіб.

«Напрочуд часто є такі закиди, що йдуть на, умовно, тилові (посади – «Главком»), але це не так. Люди подаються і на посади кулеметників, і на посади стрільців, штурмовиків. Насправді посада штурмовика така, що якщо людина має попередню підготовку і готова долучатися до підрозділу, який славетний своїми бойовими здобутками, то це хороша історія», – сказала Калмикова.

На запитання ведучої щодо роботи перших чотирьох центрів рекрутингу до Збройних сил України Калмикова відповіла, що в Міноборони задоволені співпрацею. За її словами, близько 350 людей звернулися до центрів, і понад 100 з них проходять різні етапи оформлення.

«Це хороший показник, що люди хочуть захищати країну і готові це робити», – зазначила заступниця міністра.

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Також Калмикова розповіла, що протягом шести місяців поточного року планується відкрити 27 центрів рекрутингу до української армії.

Нагадаємо, у Львові Міноборони разом з Львівською міською радою запустили пілотний проєкт рекрутингу до української армії.

Міноборони зазначило, що відсьогодні у рекрутинговому центрі можна дізнатися актуальну інформацію про вакансії в армії, поспілкуватися з представниками бригад та обрати бажану професію у війську.

Раніше Міноборони показало новий алгоритм рекрутингу до ЗСУ.

До слова, понад 8 тис. мобілізованих за два роки повномасштабної війни так і не побували на фронті.