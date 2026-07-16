Окупаційна влада обмежила мобільний зв'язок в Криму

У кількох містах півострова вже кілька тижнів обмежене електропостачання, а воду подають лише двічі на день

У Джанкої на півночі тимчасово окупованого Криму мобільний зв'язок вмикатимуть за розкладом – на чотири години двічі на день. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Moscow Times.

Графік для Джанкоя

Призначене Росією так зване «міністерство» внутрішньої політики Криму повідомило, що жителі й гості міста зможуть користуватися мобільним зв'язком із 8:00 до 12:00 та з 14:00 до 18:00. Мешканців попросили враховувати новий режим «при плануванні дзвінків, використанні мобільного інтернету та вирішення питань, що потребують стабільного зв'язку». Терміни обмежень не уточнюються. Графік подачі інтернету в довколишні села також опублікував місцевий провайдер «Джанкой онлайн».

Криза триває

В електропостачанні Джанкоя досі діють обмеження, а воду подають лише двічі на день – з 6:00 до 9:00 та з 18:00 до 21:00. Схожа ситуація спостерігається в інших містах півночі Криму, зокрема в Армянську та Красноперекопську. У соцмережах уже розпочали збір допомоги для жителів цієї частини півострова – передусім людей просять приносити питну воду.

Окупаційна адміністрація Криму 26 червня запровадила режим надзвичайної ситуації. 6 липня весь півострів залишився без світла, а згодом і без води.

Причина обмежень

Окупаційна влада Криму раніше пояснювала відключення мобільного зв'язку боротьбою з українськими безпілотниками, стверджуючи, що ті використовують стільникові мережі для навігації та наведення на ціль.

24 червня президент України Володимир Зеленський оголосив про початок операції в Криму з примусу Росії до миру. Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявляв про плани ізолювати півострів за рахунок ударів по логістиці, енергосистемі та військових об'єктах.

Нагадаємо, ЗСУ розпочали кампанію з повної логістичної ізоляції Криму на суходолі, у морі та в повітрі. Через удари по логістиці окупаційна влада призупинила продаж пального приватним особам, у супермаркетах обмежили продаж окремих продуктів, а громадський транспорт на півострові зупинився через брак пального.

До слова, українські дрони уразили 11 суден тіньового флоту РФ за одну ніч в Азовському морі – п'ять танкерів, п'ять суховантажів та буксир. За дев'ять днів українські військові атакували 116 російських суден.