Загроза з Білорусі: прикордонники розповіли про ситуацію на кордоні

Загроза лишається, поки Білорусь підтримує Росію і війні з Україною

Ситуація на кордоні перебуває під постійним контролем, а українські військові враховують усі можливі ризики з боку північного напрямку

Державна прикордонна служба України наразі не фіксує безпосередньої загрози на кордоні з Білоруссю – поблизу лінії розмежування немає переміщення військової техніки, додаткових сил чи провокацій. Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, пише «Главком».

Українські прикордонники продовжують стежити за ситуацією на північному напрямку, однак ознак формування ударного угруповання, яке могло б бути готовим до наступу з території Білорусі, наразі не виявлено.

«Ми не фіксуємо техніки, додаткового особового складу чи якихось провокацій безпосередньо на лінії кордону», – зазначив Демченко.

Водночас загроза з боку Білорусі зберігається через її підтримку Росії у війні проти України. Зокрема, речник ДПСУ звернув увагу, що частина російських ударних безпілотників типу «Шахед» і «Гербера» заходить у повітряний простір Білорусі, після чого намагається рухатися далі в напрямку України.

Раніше Зеленський поставив Лукашенку ультиматум щодо техніки на кордоні з Україною. Глава України додав, що РФ зараз буде продовжувати штовхати Лукашенка у війну, і той «розуміє, що Україна буде відповідати».

До того ж Зеленський заявив, що Білорусь неодноразово отримувала сигнали від України щодо необхідності припинити допомогу Росії. Зокрема, йдеться про ретранслятори, які використовуються для координації ударів російських та іранських дронів по українській території. За словами глави держави, питання ретрансляторів існує вже давно і пов’язане з жертвами серед українців. Він наголосив, що білоруське керівництво було поінформоване про проблему через канали розвідки та силових структур.

Стосовно загрози для України з білоруського напрямку В ГУР зауважили, що вона наразі зберігає «потенційний, проте обмежений характер». «Главком» оприлюднив документ – дані відомства про чисельність армії Лукашенка.