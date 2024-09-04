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Глава МАГАТЕ оглянув Запорізьку атомну електростанцію

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Глава МАГАТЕ оглянув Запорізьку атомну електростанцію
Гроссі наголосив, що край важливо, що Агентство продовжує свою роботу.
фото: Рафаель Гроссі

Місія МАГАТЕ відвідала Запорізьку АЕС

Місія МАГАТЕ знову відвідала Запорізьку АЕС, щоб на власні очі побачити, що там відбувається після нещодавньої пожежі на градирні. Фахівці Агентства уважно оглянули місце події та перевірили, як працюють важливі системи станції, такі як водяні насоси та сховище палива. Про це повідомляє  генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі.

Глава Агенції розповів, що минуло два роки відтоді, як МАГАТЕ встановив постійну присутність на Запорізькій АЕС.

«Під час мого 5-го візиту на майданчик ми з експертами МАГАТЕ оцінили ситуацію після пожежі на градирні 11 серпня та поточні роботи на водяних насосах і сховищі палива. Вкрай важливо, що Агентство продовжує свою роботу», – розповів Гроссі.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі особисто брав участь у візиті та наголосив, що для них вкрай важливо постійно моніторити ситуацію на ЗАЕС. 

Нагадаємо, Гроссі у Києві обговорив підтримку українських АЕС.

Теги: МАГАТЕ

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