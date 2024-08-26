Глава МАГАТЕ їде на Курську АЕС

Гроссі зазначив, що з моменту підвищення рівня бойових дій в околицях Курської АЕС він «уважно стежить» за розвитком подій на місцях

Рафаель Гроссі: «Ситуація розвивається, і дуже важливо, щоб завтра, коли я прибуду на станцію, я на власні осі побачив ситуацію і обговорив умови подальшої діяльності»

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі вирушить із перевірками на Курську АЕС у вівторок. Про це Гроссі написав у соцмережі Х.

«Враховуючи серйозність ситуації, я особисто очолю завтрашню місію МАГАТЕ на Курську атомну електростанцію в Росії», – написав очільник агентства.

У заяві, розміщеній на сайті МАГАТЕ, Гроссі зазначив, що з моменту підвищення рівня бойових дій в околицях Курської АЕС він «уважно стежить» за розвитком подій на місцях, особливо щодо станції.

«Я повторюю, що безпека та захищеність ядерних об’єктів за жодних обставин не повинна перебувати під загрозою. Ситуація розвивається, і дуже важливо, щоб завтра, коли я прибуду на станцію, я на власні осі побачив ситуацію і обговорив умови подальшої діяльності, яка може знадобитися для оцінки стану ядерної безпеки та захищеності КАЕС», – йдеться у заяві глави МАГАТЕ.

Як повідомлялося, Міжнародне агентство з атомної енергії стежить за ситуацією, пов’язаною з військовою діяльністю, яка відбувається в районі Курської атомної електростанції.

До слова, Міжнародне агентство з атомної енергії висловило стурбованість з приводу повідомлень про бойові дії в районі Курської атомної електростанції в Росії. Генеральний директор агенства Рафаель Гроссі закликав усі сторони до максимальної стриманості, щоб запобігти ядерній аварії, яка може мати серйозні радіологічні наслідки.

Раніше МАГАТЕ зробило тривожну заяву про ядерну безпеку на Запорізькій АЕС.