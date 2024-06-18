Правоохоронці повідомили про підозру екскерівнику Міграційної служби

Екскерівника міграційної служби правоохоронці підозрюють у розкраданні 88 млн грн на ремонті адмінбудівлі

Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з Департаментом внутрішньої безпеки Нацполіції повідомили екскерівнику Державної міграційної служби (ДМС) про підозру у заволодінні понад 88 млн грн. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

За даними слідства, у 2015 році Державна міграційна служба отримала від держави будівлю у центрі Києва для облаштування в ній центрального офісу. Бізнесмен, який тривалий час перебував у «дружніх» стосунках з представниками ДМС та іншими посадовцями, організував схему розкрадання бюджетних коштів з використанням підконтрольних осіб у структурі міграційної служби.

Як встановили НАБУ і САП, бізнесмен залучив ексголову Міграційної служби, його заступника та начальника господарської частини, аби ті посприяли в укладанні договорів із підконтрольними йому компаніями щодо виконання проєктних та будівельних робіт шляхом спотворення результатів торгів і забезпечили здійснення оплати за «роботи та послуги».

«Злочинна група протягом кількох років заволодівала бюджетними коштами шляхом завищення вартості виконаних робіт, оформлення «порожніх актів» та дублювання робіт. Як наслідок реконструкцію будівлі центрального офісу ДМС так і не завершили, комп’ютерні комплекси із відповідним програмним забезпеченням існують лише на «папері», а відповідальні за реконструкцію компанії «згорнулись», – йдеться в повідомленні.

Хоч слідство не розкриває імен фігурантів, журналіст Олег Новіков повідомив, що йдеться про голову ДМС у 2015-2021 роках Максима Соколюка. Підозра чиновнику стосується розкрадання коштів на реконструкції однієї з адміністративних будівель Державної міграційної служби у Києві.

У результаті реалізації схеми бюджету заподіяно збитків на суму понад 88 млн грн.

Як зазначили правоохоронці, таким чином викрито останню ланку вертикалі ексслужбовців Державної міграційної служби, залучених у реалізації схеми. Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України. У вересні 2023 року про підозру повідомили колишнім заступнику керівника та начальнику господарської частини ДМС, а також бізнесмену – організатору схеми.

До слова, правоохоронці повідомили про підозру двом колишнім посадовцям КО «Київзеленбуд» за розтрату державних коштів на суму понад 1,3 млн грн під час капітального ремонту скверу у столиці.

Як повідомлялося, правоохоронці повідомили про підозру чиновнику однієї з військових частин в Одеській області. Посадовець допустив крадіжку понад 4 млн грн виплат захисників.