Reuters: Росія планує продовжити заборону на експорт дизелю

На внутрішньому ринку РФ зберігається дефіцит палива

Росія планує продовжити заборону на експорт дизельного пального щонайменше до кінця вересня, а також розглядає можливість залишити її чинною до кінця 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Головною причиною є нестача пального на внутрішньому ринку, яка знову виникла в окремих регіонах у серпні через простій частини НПЗ після повторних ударів українських безпілотників.

Початково обмеження для виробників запроваджували на період з 8 до 31 липня, після чого їх продовжили до 31 серпня. Окрім цього, у країні до 31 січня наступного року діє заборона на експорт бензину та дизеля компаніями-невиробниками, а обмеження на вивезення авіаційного пального розраховані до кінця листопада 2026 року.

Учасники ринку зазначають, що умови заборони можуть змінюватися залежно від темпів відновлення нафтопереробних заводів. Водночас віцепрем'єр РФ Олександр Новак заявив, що остаточне рішення ще не ухвалено, але стверджує, що дефіциту пального немає, а кілька НПЗ вже завершили ремонти та відновили постачання.

Раніше повідомлялося, що станом на 21 серпня бензин закінчився на більшості заправок у Геленджику й Туапсе (Краснодарський край) – про це повідомила міська адміністрація. Це лише один із проявів другої хвилі паливної кризи в Росії, яка цього тижня охопила Москву, Петербург і десятки інших регіонів.

Як відомо, дефіцит на паливному ринку РФ фіксували ще в червні-липні через атаки України на нафтопереробні заводи й нафтобази. За даними Генштабу ЗСУ, станом на початок липня українські удари вивели з ладу приблизно 42,74% потужностей нафтопереробки Росії. Наприкінці липня ситуація тимчасово стабілізувалась, а деякі регіони навіть пом'якшили обмеження – але нова хвиля дронових атак наприкінці липня й на початку серпня спричинила повторний дефіцит. Щоб наростити внутрішні поставки, влада РФ заборонила експорт бензину й дизеля до кінця року, знизила вимоги до якості пального та почала імпортувати нафтопродукти – зокрема з Марокко та Південної Кореї.