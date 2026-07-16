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Нічна атака РФ пошкодила енергооб'єкти на Вінниччині

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Нічна атака РФ пошкодила енергооб'єкти на Вінниччині
Окупанти цієї ночі атакували країну ракетами та дронами
колаж: glavcom.ua

Наразі деталі щодо характеру пошкоджень та можливих наслідків для енергопостачання не уточнюються

Унаслідок нічної російської атаки на Вінниччині зафіксовано пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури. Наразі профільні служби працюють над ліквідацією наслідків удару.Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальницю Вінницької обласної військової адміністрації Наталю Заболотну.

«Внаслідок нічного російського обстрілу на Вінниччині є пошкодження на об'єктах енергомережі. Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків», – повідомила Заболотна.

Очільниця області також подякувала українським захисникам неба та фахівцям, які займаються відновленням пошкодженої інфраструктури. «Дякую нашим захисникам неба та всім, хто долучений до відновлювальних робіт», – додала вона.

Наразі деталі щодо характеру пошкоджень та можливих наслідків для енергопостачання не уточнюються.

До слова, рятувальники завершили ліквідацію всіх пожеж, що виникли в Києві внаслідок нічної російської атаки.

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У Києві після нічної російської атаки тимчасово перекрили рух транспорту на частині проспекту Академіка Корольова через ліквідацію наслідків обстрілу. 

У ніч проти 16 липня Росія завдала комбінованого удару по Києву ракетами та ударними безпілотниками.

Найбільших руйнувань зазнали Дарницький та Святошинський райони столиці. За даними ДСНС, загинули двоє людей, ще шестеро дістали поранення, серед них – дитина. Внаслідок атаки виникли пожежі у складських та адміністративних будівлях, пошкоджено вантажні автомобілі й цивільну інфраструктуру. На місцях ударів тривають аварійно-рятувальні роботи.

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Теги: Вінниччина обстріл

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