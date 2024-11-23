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У Курську пролунали потужні вибухи

Ірина Бура
glavcom.ua
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У Курську пролунали потужні вибухи
фото ілюстративне з відкритих джерел

Курськ потрапив під атаку, у місті чутно вибухи

У Курську пізно ввечері 23 листопада оголосили ракетну небезпеку. Моніторингові канали росіян повідомляють про потужні вибухи.

Як повідомляють місцеві у коментарях, було чутно 5 вибухів. 

Наразі там оголосили ще й загрозу БпЛА.

Офіційної інформації від влади регіону поки що немає.

Нагадаємо, раніше журналісти повідомляли, що операція ЗСУ в Курській області Росії показала здатність українських бійців перемагати сили ворога, що чисельно переважають, а також змусила РФ перекинути приблизно 50 000 загарбників у російський регіон.

До слова, Курська операція таки спромоглася окрім військово-політичних цілей досягнути ще й чисто військові, змусивши командування ЗС РФ відтягнути біля 50 тисяч особового складу та техніку на Курщину зі Сходу нашої країни, а також упередила наступ ворога з півночі, порушивши підготовку та злагодження угруповання московитих у цьому районі.

Раніше стало відомо, що Російська Федерація вже направила 38 тис. осіб, включаючи штурмові бригади, перекинуті з півдня України, щоб відбити наступ ЗСУ на Курщині, але контратака «все ще не була великомасштабною».

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Теги: вибух росія Україна Курщина

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