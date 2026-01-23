Російський танкер втратив керування в Середземному морі

Судно перевозило приблизно 730 тис. барелів нафти марки Urals

Нафтовий танкер Progress, який перебуває під санкціями ЄС та Великої Британії за транспортування російської сировини, ймовірно, зазнав серйозної поломки біля узбережжя Алжиру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що 19-річне судно класу LR2 перевозило приблизно 730 тис. барелів нафти марки Urals у напрямку Суецького каналу. У середу, 21 січня, танкер несподівано залишив судноплавні шляхи, змінивши курс на північ, а вже в четвер, 22 січня, його статус оновився на «Не під керуванням».

Станом на п'ятницю, 23 січня, судно продовжує дрейфувати у східному напрямку зі швидкістю всього один вузол, що вказує на критичну механічну несправність. Судно Progress, яке нещодавно змінило прапор на російський та перейшло під управління петербурзької компанії «Легасі Марін», є частиною так званого чорного списку, що налічує понад 600 танкерів.

Нагадаємо, Росія використовує свої нафтові танкери «тіньового флоту» не лише для обходу санкцій, а й для розвідки та саботажу на морських комунікаціях НАТО. Журналіст Адріан Бломфельд у матеріалі для The Telegraph зазначає, що європейські країни демонструють нерішучість, посилаючись на обмеження міжнародного права, поки Кремль перетворює ці правила на зброю.

Раніше повідомлялося, що російські спецслужби використовують судна «тіньового флоту» для шпигунства у європейських акваторіях. За даними розслідування CNN, що ґрунтується на звітах української та західної розвідок, агенти Кремля та колишні найманці таємно працюють на танкерах, які транспортують нафту в обхід санкцій.

До слова, Російська Федерація використовує технологію спотворення даних GPS, аби приховати переміщення суден «тіньового флоту».