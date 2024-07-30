Імпортували велосипеди, а продавали щебінь: викрито схему неправомірного відшкодування ПДВ

За підрахунками аналітиків Бюро економічної безпеки, з таких операцій ймовірно було не сплачено більше ніж 26 млн грн податків

В Україні виявлено 10 суб’єктів господарювання, які декларували залишки товарів не типових для їх діяльності та здійснювали фіктивний продаж один одному будівельних матеріалів. Компанії пов’язані між собою спільним майном та засновниками. Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.

Як встановили аналітики Бюро, з кожним наступним продажем вони збільшували обсяги товару. Щоб ухилитися від сплати податків використовували податковий кредит, сформований за рахунок імпорту товарів широкого вжитку.

Схема виглядала наступним чином: фірма ввозила велосипеди та їх частини, взуття, одяг чи іграшки, таким чином формувала податковий кредит. Паралельно в Україні закуповувався пісок, щебінь та щебенево-піщані суміші.

Надалі між підконтрольними підприємствами відбувалась документальна торгівля цими товарами, а їх обсяги поступово збільшувалися для прикриття протиправної діяльності. Водночас імпортований товар залишався у підприємств на залишках фіктивно.

«Наприклад, у однієї зі згадуваних будівельних компаній наразі на залишках перебуває 4 650 велосипедів на загальну митну вартість майже 13,6 млн грн», – йдеться у повідомленні.

Аналітики БЕБ зіставили податкові відомості та встановили, що ці підприємства не задекларували продаж імпортованих товарів. Це свідчить про те, що товар могли продати за готівку поза фіскальним контролем.

За підрахунками аналітиків Бюро економічної безпеки, з таких операцій ймовірно було не сплачено більше ніж 26 млн грн податків. Наразі матеріали аналітичних досліджень скеровані до Головного підрозділу детективів БЕБ та Державної податкової служби України.

Раніше повідомлялося, що ексдиректора харківського оборонного заводу викрито на розкраданні коштів.