Ліберія – одна з найбідніших країн світу. За оцінками Світового банку, до половини населення країни перебуває у злиднях

Країна західної Африки Ліберія потерпає від злиднів, і президент країни Джозеф Боакаї вирішив дещо скоротити заробітки політиків, щоб заощадити гроші. І почав глава держави із себе, знизивши зарплатню на 40%. Про це пише ВВС.

Офіс Боакаї заявив, що президент таким чином сподівається створити прецедент для «відповідального управління» та продемонструвати «солідарність» з ліберійцями. Ліберія – одна з найбідніших країн світу. За оцінками Світового банку, до половини населення країни перебуває у злиднях. Тим часом ті, хто править цією країною, заробляють хороші гроші.

Боакай повідомив у лютому, що його річна зарплата становила $13,4 тис. Тож після скорочення він отримуватиме $8 тис.

«Останнім часом державні зарплати перебувають під пильною увагою, оскільки ліберійці скаржаться на зростання вартості життя. Приблизно кожен п’ятий житель західноафриканської держави живе менш ніж на $2 на день», – пише ВВС.

У бюджеті Ліберії на 2024 рік передбачено $40 млн. на зарплату співробітникам держапарату. Бюджет лише адміністрації президента оцінюється у $3 млн. Для порівняння, на освіту всієї Ліберії заплановано $3,3 млн.

Як зазначають журналісти, Боакаї вчинив як і його попередник Джордж Веа, який скоротив свою зарплату на 25%. В офіційній заяві, яка оголошує про це рішення, він також підкреслив, що робить все, щоб «виконати свої зобов'язання щодо фінансової чесності та фінансової безпеки країни».

Дехто в західноафриканській країні привітав рішення пана Боакаї, але інші задаються питанням, чи справді це така вже жертва з його боку, враховуючи, що він також отримує інші пільги, такі як добові під час візитів та повне медичне страхування.

Окрім зменшення своєї зарплати, пан Боакаі пообіцяв «надати повноваження» Агентству державної служби Ліберії, щоб переконатися, що державні службовці «отримують справедливу компенсацію за їхні внески в країну».

Минулого тижня група депутатів поскаржилася, що не отримала службових автомобілів, необхідних для виконання своїх обов’язків. На знак протесту вони навіть приїхали до парламенту на тук-туках (тип моторизованого транспортного засобу, що використовується як персональний транспортний засіб і таксі у низці країн Азії та Африки –«Главком») – поширеному виді транспорту для простих ліберійців.

Раніше стало відомо, що іійськові хунти африканських країн Нігеру, Малі та Буркіна-Фасо у суботу, 6 липня, провели в столиці Нігеру Ніамеї спільний саміт, де утворили власну конфедерацію – Конфедерацію держав Сахеля (АЕS).