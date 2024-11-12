Інцидент у підрозділі «Асгард»: командування Сухопутних військ проводить додаткову перевірку

Інформацію за результатами перевірки командування Сухопутних військ ЗСУ надасть додатково

Командування Сухопутних військ ЗСУ розпочало додаткову перевірку обставин інциденту, який стався між державним службовцем та військовослужбовцями з групи «Асгард». Про це командування Сухопутних військ ЗСУ повідомляє у Telegram.

«Командування Сухопутних військ Збройних сил України, детально вивчивши висновки Головного управління військової служби правопорядку ЗСУ, та врахувавши їх пропозиції, розпочало додаткову перевірку обставин інциденту між державним службовцем Дмітрієвим О. та військовослужбовцями групи «Асгард», – ідеться у повідомленні.

Неупереджені заходи додаткової перевірки одночасно розпочаті стосовно всіх фігурантів інциденту. Зокрема щодо Олександра Дмітрієва, відповідно до частини 1 статті 68 Закону України «Про державну службу», відкрито дисциплінарне провадження та створено дисциплінарну комісію.

Водночас на підставі абзацу 15 пункту 1 розділу II Порядку проведення службового розслідування у ЗСУ, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 21 листопада 2017 року № 608, розпочато службове розслідування з метою уточнення причин та умов, що сприяли правопорушенню та встановлення ступеня вини військовослужбовців.

Інформацію за результатами буде надано додатково.

Командування Сухопутних військ просить суспільство до моменту оприлюднення результатів додаткової перевірки утриматись від завчасних висновків стосовно інциденту між державним службовцем та військовослужбовцями із групи «Асгард».

Раніше повідомлялося, що група «Асгард» оприлюднила відео, в якому розповіла про конфлікт із радником командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександром «Тихоходом» Дмітрієвим.

У коментарях до допису щодо заяви військових Дмітрієв заперечив звинувачення. Він заявив, що «ця провокація давно спрогнозована». «Відео є нарізкою побутової розмови. Ніяких образ військовослужбовцю та Збройним силам не наносилось. Людина, що записувала потайки аудіо, провокувала постійно, перебиваючи співбесідників, та іншим чином провокуючи реакцію. Навіть чутно, що це нарізка фраз», – розповів Дмітрієв. За його словами, буде розслідування, а ситуацію коментуватимуть «офіційні джерела».